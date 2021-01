Monumental Callao: El punto de encuentro cultural y turístico que se renueva este 2021

La zona turística de Monumental Callao empieza el año reabriendo las puertas del Rooftop Fugaz y con nuevas e impresionantes exposiciones. Las exhibiciones de arte, que cautivarán a todo el público, estarán a cargo de artistas nacionales y extranjeros. Todo esto es gracias a la iniciativa Fugaz que, a pesar de la pandemia, sigue liderando proyectos culturales, que impulsan a la comunidad del primer puerto de manera positiva.

Todos los visitantes podrán seguir disfrutando de la tradicional ruta histórica con los códigos QR, los coloridos murales de la iniciativa mundial One Voice y de la deliciosa ruta gastronómica. El ingreso cubre todos los protocolos de bioseguridad.

EL ROOFTOP FUGAZ: Reabre sus puertas, desde el mediodía, para que los turistas puedan disfrutar de una vista espectacular a la bahía del Callao. Los anfitriones le darán la bienvenida, le ofrecerán bebidas y exquisitos piqueos a la carta. Durante su estancia estarán acompañados de buena música a cargo de los Djs de la casa y en algunas ocasiones podrán escuchar a artistas de la zona o invitados cantando en vivo. La visita es previa reserva.

EXPOSICIONES DE ARTE:

· La exhibición "Poder femenino: expresiones desde el arte urbano" está a cargo del colectivo GRAFFITODAS, que nace con el anhelo de unificar y visibilizar a las artistas urbanas latinoamericanas y equiparar las oportunidades. En sus muestras ellas presentan obras inéditas, que tienen el objetivo de fortalecer el movimiento de arte urbano y promover la igualdad de las mujeres.

· "You better keep them creative" o su traducción al castellano "Es mejor mantenerlos creativos" es el relato que siete artistas nacionales y extranjeros muestran en su videoarte, donde invitan a la reflexión sobre la era que estamos viviendo en medio de la pandemia: Tiktokers, foodporn, filtros de Instagram, zoom, home office, encierro y noticias todo el día. Para los jóvenes esto se ha convertido en el contenido de la vida contemporánea, arrojando una mirada al futuro como algo que no tenemos que anticipar, pronosticar o controlar, sino como algo que debemos imaginar y crear.

· El proyecto "Rituales desde lo profano" del artista residente Diego Ríos nos transporta al tiempo de nuestros ancestros que confeccionaban mantos a nivel sagrado y cómo esa herencia textil se trasladó a nuestra época en el emporio de Gamarra, aunque profanando nuestros ritos textiles al llevarlo a un nivel industrial, pero fue necesario para mantener viva la tradición de confeccionar telas. Su propuesta buscar unir objetos antiguos recolectados con mantos encontrados en Gamarra y crear nuevos telares para volver a lo perdurable, en un mundo donde todo se desecha.

· La poeta y escritora Virginia Benavides inaugura la muestra de poesía con sus textos inéditos. Diálogos donde nos muestra su mirada de como afronta el proceso de escritura, cuando el cuerpo pasa por una dolencia clínica y las emociones atraviesan dificultades existenciales.