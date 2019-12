Indecopi sancionó a Claro, Telefónica y Rappi por llamadas sin consentimiento

El Indecopi sancionó en primera instancia a las empresas América Móvil Perú (Claro), Telefónica del Perú (Telefónica) y Rappi por promocionar sus productos o servicios a través de llamadas telefónicas y mensajes de textos sin el consentimiento previo de los consumidores.

Los casos fueron iniciados de oficio luego de que un grupo de consumidores reportaran esta situación a la institución a través del 'Whatsapp No Insista' (999 273 647).

"Justamente se han utilizado los reportes de los usuarios como indicios para poder sacar adelante los casos", subrayó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi),

Estos casos concluyeron en sanciones en primera instancia para América Móvil Perú (Claro) con 150 Unidades Impositivas Tributarias por un monto de 630,000 soles; para Telefónica del Perú (Telefónica) con 40 Unidades Impositivas Tributarias por 168,000 soles. En el caso de RAPPI, se le impuso una amonestación.

"Hay que tener en cuenta que, en el caso seguido contra Telefónica, la empresa reconoció la infracción imputada y decidió incluir a los consumidores que no dieron su consentimiento, en una 'lista de no contactabilidad' para no enviarles más promociones hasta tener su consentimiento previo", precisó el Indecopi.

Asimismo, precisó que se pudo advertir que algunos consumidores dieron su consentimiento para recibir llamadas o mensajes promocionales a través de los aplicativos móviles de las empresas.

