Balanza comercial registró superávit de US$ 2,586 millones a noviembre

Entre enero y noviembre del 2019 la balanza comercial fue positiva para Perú en 2,586 millones 594,000 dólares, reportó hoy la Asociación de Exportadores (Adex).

Detalló que mientras las exportaciones ascendieron a 41,414 millones 65,000 dólares entre enero y noviembre, las importaciones sumaron 38,827 millones 470,000 dólares en el mismo periodo.

Señaló que el monto de las exportaciones a noviembre representó una contracción de -4.3% respecto a similar periodo del 2018, por los menores despachos de minerales (cobre, oro y cinc), informó la Adex.

De esta manera, se confirmaría la proyección del gremio en el sentido que el 2019 cerraría con una caída de -4.1%, debido a una economía mundial con un menor ritmo de crecimiento por la guerra comercial entre EE.UU. y China y en una crisis económico-política en Sudamérica que tiene mayor relevancia para la oferta con valor agregado nacional.

"Los envíos se materializan gracias a nuestra capacidad productiva y condiciones competitivas actuales. Esperamos mejoras este año que nos permitirían un incremento de 3.5% como lo hemos pronosticado", apuntó su presidente, Erik Fischer.

Sectores primarios

Los envíos primarios (28,997 millones 949,000 dólares), cayeron -8%. La minería se redujo en -6.2% al igual que el petróleo y gas natural (-25.4%) y la pesca (-0.1%).

Solo el agro tradicional (672 millones 849,000 dólares) presentó una variación positiva de 1.8%; si bien su principal partida, el café, cayó -7.9%, otras como demás azúcares de caña cerró en azul (cuatro dígitos).

Del top ten de sus mercados, siete cayeron: China (-1.5%), Corea del Sur (-15.9%), Japón (-10%), India (-26.2%), EE.UU. (-61.3%), Brasil (-22.2%) y Alemania (-12.6%). Solo tres presentaron cifras en azul, Suiza (7.5%), Canadá (186.6%) y Emiratos Árabes Unidos (169.9%).

Por su parte, las exportaciones no tradicionales (US$ 12 mil 416 millones 116 mil), crecieron 5.5%. La pesca, agroindustria, químicos, confecciones, maderas y minería no metálica se incrementaron en 17.1%, 9.5%, 3.6%, 2.7%, 2.3% y 0.6%, respectivamente.

Sin embargo, el textil cayó -14.1%, varios -8.8%, metalmecánica -2.9% y siderometalurgia -1.5%.

La oferta con valor agregado estuvo constituida principalmente por paltas (alza de 3%), arándanos (56%), uvas (22.9%), pota congelada (59.3%), espárragos frescos (5%), pota preparada o en conserva (2.6%), cinc sin alear (-26.7%), fosfatos de calcio, plata en bruto aleada y mangos frescos.

Importaciones

Del total de importaciones, el 15% fueron de productos tradicionales y el 85% de no tradicionales.

Las principales partidas fueron los aceites crudos de petróleo, Diésel 2, celulares, Diésel B5, maíz duro amarillo, vehículos, trigo, tortas y demás residuos de aceite de soya, y televisores.