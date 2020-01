Déficit de cuenta corriente se encuentra en niveles sostenibles

La balanza comercial registraría un superávit de US$ 6 560 millones en 2019. Las exportaciones totalizarían US$ 47 422 millones.

De dicho monto, las ventas al exterior de productos tradicionales llegarían a US$ 33 469 millones y las exportaciones no tradicionales sumarían US$ 13 786 millones. Esta última tendría un crecimiento de 4,1 por ciento frente al 2018, debido a los mayores volúmenes embarcados.

El BCR espera que en 2019 el déficit de la cuenta corriente se ubique en 1,6 por ciento del PBI, cifra que se encuentra por debajo del promedio de los últimos 8 años (3,1 por ciento).

Este nivel de déficit en cuenta corriente se financiaría con capitales de largo plazo, en medio de las políticas monetarias expansivas de parte de los bancos centrales de las economías desarrolladas.