ADEX: Las agroexportaciones se mantienen en azul

Debido a los mayores envíos de productos como paltas, arándanos, uvas y espárragos, las exportaciones agrarias peruanas (tradicionales y no tradicionales) sumaron US$ 6 mil 232 millones 410 mil entre enero y noviembre del 2019, 8.7% más respecto al mismo periodo del 2018, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Sin embargo, se debe mencionar que esa tasa es menor a la registrada entre enero-noviembre del 2018 (12.2%) y la de enero-noviembre del 2014 (22%), cuando el café impulsaba la oferta tradicional; y la palta, uvas, espárragos en conserva, quinua, cacao, mangos, preparaciones utilizadas para la alimentación de animales y leche evaporada dinamizaban las de valor agregado.

El gremio empresarial reiteró que la reciente ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción de la Inversión en el Agro, impactará de manera positiva en la economía peruana impulsando las inversiones en el sector, beneficiando a miles de productores, la generación de empleos descentralizados y el mayor crecimiento de los despachos al exterior.

Las exportaciones agrarias tradicionales (US$ 672 millones 849 mil), crecieron 1.8% después de cerrar con -5% y -9% en el 2017 y 2018 (enero-noviembre). La variación positiva (1.8%) fue por la mayor demanda de azúcar de caña, pese a la caída de -8% del café. Sus principales mercados fueron EE.UU. y Alemania (+22.1% y -6.7% respectivamente) que representaron el 49% del total. Otros fueron Bélgica, Colombia, Suecia y Canadá.

Valor agregado

La oferta agraria con valor agregado (alza de 9.6%) sumó más de US$ 5 mil 559 millones 560 mil debido a los mayores envíos de superfoods como la palta (US$ 742 millones 672 mil), arándanos (US$ 733 millones 127 mil), uvas y espárragos frescos, que representaron el 13.3%, 13.2%, 10.8% y 6.2%, respectivamente.

La palta, también conocida como el 'oro verde' fue demandada principalmente por Países Bajos, EE.UU., España, Reino Unido y Chile. Asimismo, los arándanos fueron más solicitados por EE.UU., Países Bajos, Reino Unido. Hong Kong y Canadá.

El mango, demás preparaciones utilizadas para la alimentación de animales y bananas, que fueron parte del top ten del ranking –ocuparon el 5to, 6to y 7mo lugar– presentaron contracciones de -0.3%, -15.2% y -8.1%.

El Sistema de Inteligencia Comercial del ADEX Data Trade, refirió que les siguió el cacao en grano, cítricos, quinua, espárragos preparados, alcachofas y cebollas (crecimiento 27.4%) y la páprika (17.6%). Este capsicum llegó a México, EE.UU., España, Guatemala, Alemania y otros.

Las naciones que lideraron las agroexportaciones no tradicionales fueron EE.UU. (US$ 1,913 millones 191 mil) y Países Bajos (US$ 928 millones 258 mil), los cuales de forma conjunta representaron el 51.1%. Les siguieron España, Reino Unido y Ecuador.

Destacó China por su crecimiento (24.5%), país con el que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) coordinó el ingreso de productos como las uvas (el protocolo se firmó en enero del 2005), paltas (2015), arándanos (2016) mangos (2004), espárragos (2016), arándanos (2017), quinua (2019), entre otros.

La viceministra de Políticas Agrarias del Minagri, Paula Carrión Tello, declaró a la revista Perú Exporta que se espera concretar próximamente el acceso de más productos a nuevos mercados: arándanos (India), chirimoya (Ecuador), cítricos (India y Argentina), granada (China), granadillas y uvas (Argentina), lúcuma (Colombia) y otros.