Exportaciones a Canadá crecieron 153%

En un contexto en el que las exportaciones peruanas a noviembre del 2019 se contrajeron -4.3%, los despachos a Canadá (US$ 2 mil 321 millones), crecieron 153% respecto al mismo periodo del 2018, debido principalmente a la mayor demanda de oro, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

El crecimiento de ese mineral fue de 345%, sin embargo, hay casos notables como el combustible para aviones (887%), joyería (104%), fresas (95%) y uvas (29%), por citar algunos productos con un valor FOB US$ significativo.

El director del CIEN-ADEX, Carlos González, recomendó estudiar detenidamente esos casos porque pueden arrojar evidencias sobre los factores que se necesitan para fortalecer la estrategia de diversificación de productos, la cual podríamos aplicar para generar un nuevo shock de exportaciones que reanime a nuestra alicaída economía.

"El crecimiento es notable, por lo que en la búsqueda de nuevos destinos por parte de los empresarios, Canadá brinda luces interesantes que se reflejan en una serie de productos con gran potencial y posibilidades", dijo.

Detalló que en Canadá se observa una larga lista de nuevas partidas. Entre enero y noviembre del 2019, por ejemplo, se registraron 331 por menos de US$ 1000, entre las que se encontraron alfombras, taladros, conjunto de punto (prendas de vestir), champú, carmín de cochinilla, colchas, vino y otros.

González refirió que la inversión en el sector minero es uno de los principales motores del crecimiento de los envíos a ese país norteamericano y también las alianzas estratégicas con empresas extranjeras que nos permiten refinar y despachar combustibles para aviones.

El desarrollo de nuevos mercados para productos que ya están en otros países, como la uva, es el segundo factor dinamizador. "También esperamos una mayor diversificación de la oferta en los próximos años", acotó.

Envíos

ADEX informó que las exportaciones tradicionales a Canadá (US$ 1,909 millones 181 mil), crecieron 186%. Además del oro, Perú despachó plomo (-47.8%), cinc (106.6%), aceite de pescado (66.4%), plata (4%), café (-6.3%), y cobre (-25.8%).

Las no tradicionales (US$ 312 millones 876 mil 782) se incrementaron 87.5% por los buenos resultados de la siderometalurgia (2707.9%). Las principales partidas fueron plata en bruto aleada, cacao en grano, uvas, quinua, mandarinas y otros cítricos, mango en conserva, t-shirts de algodón, arándanos, mangos frescos, fresas, colas de langostinos, filetes de truchas y otros más, forman parte de la canasta no tradicional a ese país.