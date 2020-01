Los arándanos frescos rompen récord de exportaciones

El arándano fresco batió record de exportación durante noviembre del 2019, ubicándose como el segundo producto con mayores envíos, puesto anteriormente ocupado por la uva, con una cifra total de US$ 733 millones FOB, +64% comparado al mismo periodo durante el 2018.

Continúa liderando la lista, la palta Hass con envíos por US$ 743 millones (+2.8%), sin dejar de mencionar el destacado desempeño de la uva con US$ 599 millones (+28%) y los cítricos con US$ 205 millones (+3%). En cuanto a las exportaciones de mango y banano orgánico, aunque ambos registraron un ligero descenso, tuvieron cifra de envíos por US$ 201 millones y US$ 140 millones respectivamente.

Este subsector frutas frescas tuvo en general un crecimiento de 17.3%, equivalente a US$ 2,739 millones, mientras que el sector hortalizas registró un aumento de 12.57%, equivalente a US$ 475 millones, destacando el espárrago con envíos por US$ 349 millones (+8%), seguido por la cebolla con US$ 76 millones (+30%), la arveja con US$ 30 millones (+28%) y finalmente los ajos con US$ 14 millones (+41%).

Los principales mercados de destino tanto para frutas como hortalizas frescas peruanas fueron Norteamérica con US$ 1,384 millones, Europa con US$ 1,298 millones y Asia con US$ 339 millones.

Respecto al café, este registró envíos por US$ 548 (-9%), mientras que el cacao por US$ 269 (+12%).

A noviembre del 2019, el sector agro tuvo un crecimiento total de 7%, equivalente a US$ 6,130 millones, y continúo siendo el segundo sector exportador más importante del país.