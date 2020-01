Déficit fiscal bajó a 1,6% del PBI en 2019

El déficit fiscal se redujo de 2,3 por ciento del PBI en 2018 a 1,6 por ciento del PBI en 2019, el más bajo desde 2014. Ello se debió, principalmente, a los mayores ingresos corrientes (0,5 puntos porcentuales del producto) y a los menores gastos no financieros (0,1 puntos porcentuales del producto).

En 2019, el sector público no financiero registró un déficit económico de S/ 12 407 millones, menor en S/ 4 531 millones al de 2018. Los ingresos corrientes del gobierno general aumentaron 6,5 por ciento, reflejo de la mayor recaudación tributaria (6 por ciento) y los mayores ingresos no tributarios (8 por ciento). El gasto no financiero del gobierno general creció 3,2 por ciento, principalmente por el mayor gasto corriente (5,3 por ciento), siendo parcialmente compensado por el menor gasto en formación bruta de capital (-4,4 por ciento).

En diciembre de 2019, el sector público no financiero registró un déficit económico de S/ 10 449 millones, mayor en S/ 177 millones al registrado en el mismo mes de 2018, principalmente por el incremento de los gastos no financieros del gobierno general (4,2 por ciento), particularmente corriente (12,1 por ciento), y por el mayor déficit primario de las empresas estatales.

Por su parte, los ingresos corrientes del gobierno general aumentaron en 7,6 por ciento en diciembre de 2019, respecto a los del mismo mes de 2018. Ello se debió al aumento de los ingresos tributarios (6,6 por ciento) y no tributarios (10,9 por ciento).