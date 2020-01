Agro impulsaría el crecimiento de las exportaciones totales en 2,4% para este año

El valor comercial de todas las exportaciones peruanas ascenderían a US$ 46.948 millones este 2020, lo que significaría un crecimiento de 2,4% respecto a lo exportado el 2019 (US$ 45.867 millones) y este resultado sería impulsado principalmente por un mayor dinamismo del sector agro, según el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima.

"El sector agroexportador, que representaría al finalizar el 2020 el 47% del total exportado del sector no tradicional, sería uno de los rubros más emblemáticos y dinámicos, pues en los últimos siete años se ha destacado por su aporte y crecimiento constante", precisó la gerente del CCEX de la CCL, Mónica Chávez.

En ese sentido, indicó que si bien la minería tiene una mayor presencia en los envíos totales, el sector agro no tradicional ha contribuido en los últimos años a que los indicadores de exportación no retrocedan en gran medida. Por ello, el CCEX proyecta que las agroexportaciones venderían al mundo más de US$ 6.638 millones en el 2020, lo que representaría un crecimiento del 6,4% con respecto al 2019; es decir, su valor comercial aumentaría en US$ 401 millones.

Las frutas tendrían una mayor participación en las exportaciones del sector superando el 55%. Los productos más resaltantes serían los arándanos, paltas, uvas, entre otras frutas que muestran un gran potencial exportador.

Para este 2020, las exportaciones no tradicionales -que representan alrededor del 30% del total exportado por el país- registrarían un valor comercial de US$ 14.129 millones al cierre del año, 2,9% más en comparación al 2019 (US$ 13.735 millones).

Respecto a las exportaciones del sector tradicional, estas mantendrían su concentración del 70% del total exportado y llegarían a los US$ 32.819 millones, con lo cual el avance en este caso sería de 2,1%, respecto al año anterior.

En ese sentido, el sector minería mostraría una mejora del 1,6% con respecto al 2019. El sector pesca tradicional también aumentaría sus ventas al exterior en 3,5% y los productos que tendrían mayor crecimiento serían harina y aceite de pescado.