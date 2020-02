Balanza comercial registra superávit de US$ 1 220 millones en diciembre

La balanza comercial registró un superávit de US$ 1 220 millones en diciembre de 2019, el valor más alto de los últimos dos años. Con ello, se acumuló un superávit comercial de US$ 6614 millones en 2019.

En 2019, las exportaciones totalizaron US$ 47 688 millones, menor en 2,8 por ciento respecto del año anterior, de los cuales las ventas al exterior tradicionales sumaron US$ 33751 millones, principalmente por una caída de 4,1 por ciento en los precios promedio. Las exportaciones no tradicionales fueron de US 13 783 millones, lo que representó un avance de 4,1 por ciento frente al año precedente.

Las importaciones totalizaron US$ 41 074 millones en dicho año, menor a 2018, principalmente por el menor gasto en petróleo y derivados.

En diciembre, las exportaciones sumaron US$ 4 608 millones, monto superior en 6,6 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, principalmente por el incremento del volumen de nuestras ventas al exterior (3,6 por ciento) y el mayor precio (2,9 por ciento).

En dicho mes, las exportaciones de productos no tradicionales crecieron 8,9 por ciento, destacando el aumento de los productos agropecuarios y pesqueros. A su vez, el valor exportado de los productos tradicionales aumentó 6,2 por ciento, favorecido por el mejor desempeño de los sectores minero y agrícola.

Las importaciones sumaron US$ 3 388 millones en diciembre, fundamentalmente por las adquisiciones de bienes de capital, sobre todo las destinadas a la industria, y las compras de bienes de consumo e insumos.