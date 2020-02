Exportaciones no tradicionales crecieron 4% sumando más de $ 13.700 millones en 2019

Al cierre del 2019, las exportaciones peruanas del sector no tradicional totalizaron un valor comercial de US$ 13,793 millones, representando un crecimiento de 4% respecto al año anterior, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Este resultado se explica por el aumento de los envíos del sector agro no tradicional, los que mostraron un avance del 7,28% (US$ 6.314 millones), seguidos de las exportaciones del sector pesca no tradicional que reportan un crecimiento de 18,42% (US$ 1.591 millones) en el año de análisis.

Asimismo, el sector químico logró un avance modesto de 2,32% sumando US$ 1.593 millones.

No obstante, el resto de sectores reportaron resultados negativos. Las exportaciones peruanas correspondientes al año 2019 obtuvieron un descenso del 4,4% en relación al año 2018, alcanzando los US$ 45.978 millones.

Según el Idexcam, ello se debe a la caída de las exportaciones tradicionales, las cuales registraron una variación negativa de 7,41%, cerrando con un valor comercial de US$ 32.148 millones.

Analizando los sectores, minería mostró la baja más significativa, con un descenso de 5,32% respecto al mismo periodo del 2018. Ello principalmente por la caída del valor de exportación del cobre en 7,03% cuyo monto fue de US$ 13.892 millones. Otros metales también reportaron resultados negativos como el oro (-5,77% con US$ 6.775 millones) y el zinc (-18,57% con US$ 2.101 millones).