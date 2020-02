Sector asegurador crece pese a desaceleración económica

Contrario al lento crecimiento económico que registró el país, el sector asegurador creció en primas 9.7% con relación al 2018, aunque se observó una desaceleración desde mediados del segundo trimestre.

"La desaceleración económica, así como la incertidumbre política, hacen que se reduzcan las compras de servicios, productos o la necesidad de generar un ahorro a largo plazo; así como también hace que se frenen las inversiones públicas y privadas. Este contexto no ha sido ajeno a la industria aseguradora que, si bien ha mostrado dinamismo, el crecimiento no alcanzó los dos dígitos del año anterior (13%)", señaló Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, APESEG.

Las primas de seguros de 2019 alcanzaron los S/ 14,113 millones, mientras que en el 2018 se registraron S/ 12,869 millones. De otro lado, se estima que la penetración de los seguros (primas/PBI) cerró el año en 1,86%, mostrando una recuperación que se viene experimentando desde hace dos años.

Respecto a la prima per cápita, el Perú (US$ 130) sigue por debajo del promedio de la región, incluyendo aquellos que pertenecen a la Alianza del Pacífico: Colombia (US$ 188), México (U$209) y Chile (US$ 747).

Proyección

"Para el 2020 se estima un crecimiento más moderado que podría estar alrededor del 8% sujeto a una mayor estabilidad económica del país y el impulso de nuevas inversiones. No obstante, somos conscientes que estamos en un año preelectoral lo que hará que tanto las inversiones como la demanda de los hogares sean conservadoras", manifestó Morón.

Todos los ramos del sector crecieron

Las primas de los 4 ramos del sector asegurador (Vida, Riesgos Generales, Accidentes y Enfermedades, y Seguros asociados al SPP – Sistema Privado de Pensiones) crecieron respecto al 2019. Los Seguros de Vida fueron los que mostraron el mayor incremento (11.8%), aunque a un menor ritmo del registrado en años anteriores. Las primas de los Seguros de Vida bordearon los S/ 4,814 millones.

Dentro del ramo de Vida, el mayor crecimiento absoluto lo registró el riesgo Desgravamen, cuyas primas alcanzaron los S/ 1,553 millones. Este resultado estaría soportado en el crecimiento que vienen experimentando los créditos hipotecarios, que en el 2019 creció 8.75% en relación con el 2018.

En segundo lugar, se ubicó el riesgo Vida Individual de Largo Plazo, el cual alcanzó los S/ 1,167 millones.

El ramo de Riesgos Generales reportó un crecimiento en primas de 9% respecto de 2018, alcanzando los S/ 5,193 millones. Uno de los riesgos que mostró un mejor desempeño en el año fue Vehículos, que reportó primas por S/ 1,454 millones; al contrario, uno de los que más decreció fue el Seguro Agrícola, hecho generado por el retraso en el proceso de licitación del Seguro Agrícola Catastrófico.

El ramo de Accidentes y Enfermedades reportó un crecimiento en primas de 8.3% respecto de 2018. En este ramo, los seguros de salud fueron los que tuvieron el mayor crecimiento en primas en los últimos 12 meses: incremento de S/ 146 millones (+13.5%).

El ramo de los Seguros asociados al SPP, conformado por las rentas vitalicias de jubilación, invalidez y sobrevivencia, así como por el seguro previsional; reportó un crecimiento 8.0% respecto al año anterior, luego de estar cerca de dos años y medio en terreno negativo.

"Se estima que para el 2020 los seguros de vida seguirán impulsando el crecimiento del sector, motivado por la demanda de productos con componentes de ahorro/inversión, los cuales vienen generando interés y aceptación en el mercado. Asimismo, los seguros de salud continuarán teniendo una importante demanda, pues las compañías mejoran constantemente la oferta de sus productos y buscan alcanzar nuevos segmentos de mercado", agregó Morón.

Siniestralidad

En el 2019, los montos por siniestros alcanzaron los S/ 7,479 millones, 8.7% más que en el 2018.

Composición del sector

Al cierre de 2019, el sistema asegurador estuvo conformado por 20 empresas, de las cuales 7 operan tanto en el ramo de vida como de generales, 8 se dedican exclusivamente al ramo de riesgos generales, y 5 exclusivamente al ramo de vida.