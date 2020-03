Empresas extranjeras participan en el financiamiento de 136 megaproyectos en Perú

La inversión extranjera en el Perú financia el 81% de los megaproyectos programados para los siguientes años, esto es un total de 136 obras cuyas inversiones son mayores a US$ 10 millones cada una, según información del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Detalló que estos capitales extranjeros provienen de 23 países, cuyo financiamiento se realiza a través de operadores locales, específicamente en los sectores minería, transporte, electricidad e hidrocarburos. Añadió que Canadá y España son los de mayor presencia.

Cabe precisar que los proyectos en marcha y compromisos de inversión con presencia extranjera se darán en el periodo 2020-2025, donde minería concentra el mayor monto con US$ 58.092 millones, seguido de transporte (US$ 13.684 millones), electricidad (US$ 8.358 millones) e hidrocarburos estimado en US$ 5.110 millones.

El IEDEP señaló que la mayor presencia de capitales extranjeros se da en los megaproyectos mineros con 87% (52 obras), a los cuales le siguen hidrocarburos con 85% (33), electricidad con 69% (31) y transporte con 83% (20).

MINERÍA

Según el Ministerio de Energía y Minas, a septiembre de 2019, se concesionaron 60 megaproyectos (52 financiados por capitales extranjeros y 8 por nacionales), de los cuales 12 son de exploración y 48 de explotación. Esta cartera es operada por empresas cuyos capitales corresponden a 11 países (incluido el Perú).

La lista de inversiones extranjeras en la cartera de minería la lidera Canadá con la operación de seis proyectos de exploración y 11 de explotación. Bajo su ámbito tiene proyectos de cobre, zinc, plata, fosfatos y uranio en diversas regiones tales como Apurímac, Puno y Lambayeque.

El segundo lugar lo ocupan inversiones de origen nacional con ocho proyectos. En tercer lugar se ubican Reino Unido, Brasil y China con seis proyectos cada uno. En tanto, México ocupó el cuarto lugar con cinco proyectos. Le siguen Estados Unidos y Australia con cuatro proyectos cada uno. Además, Suiza ocupa el sexto lugar con dos obras. Al final se ubican Japón y Corea del Sur con un proyecto cada uno.

TRANSPORTE

De otro lado, el sector transporte es un importante catalizador del capital extranjero. Así lo demuestran los 24 megaproyectos que conforman su cartera –a diciembre de 2019– de acuerdo con el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

Según la procedencia del capital, España y Brasil son los principales inversionistas extranjeros con cuatro proyectos cada uno. España lidera el portafolio más diverso por su participación en una obra portuaria (Terminal Portuario General San Martín-Pisco), una ferroviaria (Línea 2 del Metro de Lima y Callao) y dos en carretera (Longitudinal de la Sierra Tramo 2 y Red Vial N° 4 -Pativilca).

Siguiendo el orden de importancia, los capitales peruanos también operan cuatro proyectos del sector. Por su parte, los inversores de Colombia y Ecuador siguen la lista con tres proyectos cada uno. A su vez, EE.UU. participa activamente en dos proyectos. Cierran la lista Alemania, China, Dinamarca y Emiratos Árabes Unidos con un proyecto cada uno.

ELECTRICIDAD

Respecto al sector electricidad, a diciembre de 2019 el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) detalla que la cartera de los proyectos de generación y transmisión eléctrica está constituida por 45 megaproyectos, de los cuales 37 son proyectos de generación y ocho de transmisión.

En este rubro, las inversiones de origen nacional operan en 14 proyectos. En segundo lugar, los capitales españoles cuentan con 13 proyectos: siete centrales hidroeléctricas, cuatro líneas de transmisión y dos centrales eólicas, resultando la cartera más diversificada con respecto a los demás inversionistas.

España destaca como uno de los más importantes en generación de energías renovables a nivel mundial, tal es así que el 49,3% de su energía generada es limpia. En tanto, empresas de capitales provenientes de Brasil operan cuatro centrales hidroeléctricas; mientras que capitales de China, Colombia e Italia cuentan con tres proyectos cada uno; y Estados Unidos y Canadá controlan un proyecto cada uno.

HIDROCARBUROS

Por otro lado, en la industria de hidrocarburos existen en la etapa extractiva (upstream) -de acuerdo con Perúpetro a diciembre del año pasado– un total de 39 contratos correspondientes a exploración (13) y explotación (26).

En la etapa exploratoria destacan los capitales estadounidenses en los lotes Z-61, Z-62, Z-63 y XXIII. Los primeros tres fueron firmados en el 2017, se ubican frente a las costas de Lambayeque y La Libertad y sus resultados exploratorios se esperan para marzo de 2020. El cuarto proyecto se firmó en el 2007 y se ubica en la cuenca de Talara.

En la etapa de explotación sobresalen los capitales nacionales en los lotes I, III, IV y V, además del lote IX. En segundo lugar y con tres contratos cada uno, están los capitales de Argentina que participan en la explotación de los lotes 8, 56 y 88; China con presencia en los lotes 58 y X, en adición a la explotación del lote VII/VI; y, finalmente Panamá con actividad en los lotes II, XV y XX.