La exportación de mango se acerca a un nuevo récord

A tres semanas de concluir la campaña de mango 2019-2020, se exportaron 183,000 toneladas de esta fruta por un valor de US$204.1 millones, según estimaciones de Fresh Fruit.

Si continúa la tendencia positiva, todo indicaría que se superarían los volúmenes récord de la campaña 2017-20118, en la que despachamos más 200 mil toneladas. Si comparamos con el 2018, el crecimiento de los envíos de mango en lo que va de la temporada fue de 16% en volumen y 17% en valor.

A pesar del mayor volumen, el precio no varió significativamente. En Estados Unidos, mercado que superó por primera vez a Europa al concentrar el 38% de nuestros envíos, el precio promedio del mango peruano fue de US$ 1.04 por kilo, cifra 4% menor a la campaña del 2018. Mientras que en Países Bajos, nuestro segundo destino con 37% de participación, el precio fue de US$0.93 8%, 8% por debajo de la campaña antepasada.

En el Reino Unido, en tanto, el precio se mantuvo en US$0.93 el kilo. Por el contario, en España y Canadá los precios de este fruto fueron 18% y 9% mayores a la campaña del 2018.

Sin embargo, el mayor volumen de producción lejos de beneficiar, perjudicó a un grupo de exportadores peruanos, que durante las primeras semanas de enero, no la pasaron nada bien.

¿La razón? Ecuador, uno de los principales proveedores de Estados Unidos, tuvo un retraso en su producción y colocó su producto en ese mercado hasta finales de enero, cuando usualmente solo está hasta presente durante la mitad del mes. Esa situación saturó el mercado y arrastro los precios a la baja.

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en enero del 2018, Norteamérica pagó alrededor de US$ 3.6 por caja a Ecuador y US$ 7.1 a Perú. Pero este año, la situación fue muy diferente: el precio por la caja de mango peruano cayó 18%. "Los precios estuvieron visiblemente bajos. Solo en enero tuvimos liquidaciones de US$1.5 por caja y aun así no pudimos competir con los ecuatorianos", señaló a Fresh News, Patricia Olano, gerente de operaciones de Itaben Expoperu.

Por si fuera poco, el recorte de agua que afectó a Piura la primera parte del 2019, habría impactado en la calidad del producto, pues las obras en el canal Daniel Escobar, que también utiliza el sector agrícola, duraron más de lo previsto.

"Durante dos semanas no pudimos regar los campos de mango, lo cual aceleró los procesos de maduración. Los reportes que nos llegaron de afuera, indicaban que había una maduración mixta del producto. Cuando eso sucede es difícil colocarlo con rapidez en otro mercado, por eso se mandó una mayor cantidad de mango de lo usual a Estados Unidos." explicó César Morocho, gerente general de Frutas de Piura. El resultado: Estados Unidos superó a Países Bajos y pasó a convertirse por primera vez en nuestro principal destino.

No obstante ello, Juan Carlos Rivera, gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Mango Peruano (APEM) opina que el balance para toda la industria en lo que va de la campaña 2019- 2020 es positivo, pues los precios FOB se mantienen, incluso, por encima de la campaña récord 2017-2018.

"La mayor competencia y el clima son factores que siempre están presentes. La situación individual quizá haya sido diferente, sin embargo, para el grueso del sector las cosas han sido buenas hasta el momento", acotó.

A pesar que el Perú se ha posicionado como el cuarto mayor proveedor de mango fresco en el mundo, aún no representa una cantidad significativa de las importaciones que realizan sus principales mercados destino. Según data del portal Trade Map, en el último trimestre del 2019, nuestro país se convirtió en el tercer proveedor de Estados Unidos al concentrar el 8% de sus importaciones, sin embargo aún se encuentra muy por detrás de Ecuador y Brasil, que tienen una participación de 49% y 34%, respectivamente.

Perú aumentó el volumen exportado en 10% durante el último trimestre del 2019, pero los cariocas aún nos llevan una gran ventaja, pues concentró el 88% de sus importaciones en dicho periodo.

Sin duda, la diversificación de mercados continúa siendo uno de los principales retos de los exportadores peruanos. Al igual que con los demás productos peruanos, el Asia se presenta como una de las mejores alternativas. En concreto, Corea del Sur, Japón y China, que pagaron los precios más altos con US$ 3.41, US$ 2.65 y US$ 2.36 por kilo, respectivamente.

Según Trade Map, China importó 377,200 toneladas de mango a noviembre de 2019, 127% más que en el 2018. Sin embargo, el Perú representó tan solo 0.1% de sus importaciones. Su principal proveedor fue Tailandia, que concentró 92% de sus importaciones. De los países del Asía, Corea del Sur (ver nota aparte), tal vez sea el más atractivo, pues en el 2019 importó 18,800 toneladas, 100% más que en el 2018. Pero el crecimiento en Asía dependerá de superar varios desafíos. El primero es el logístico.

"El asía exige un producto de muy alta calidad, por eso creemos que el camino es apostar por los envíos vía área", anotó PromPerú.

A eso hay que sumar el conocimiento y las preferencias de un mercado que también demanda otras variedades de mango como Haden, Cavallini y Palmer. Finalmente, el gran reto para Rivera es lograr la erradicación de la mosca de la fruta. "Ese es el verdadero reto de la industria en el corto y mediano plazo", acotó.