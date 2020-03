Agroexportaciones inician el año en alza y sumaron casi US$ 800 millones en enero

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) dio a conocer que pese a las problemas generados por el coronavirus en el mundo, las agroexportaciones peruanas sumaron en enero pasado ventas por US$ 775 millones, cifra que representa un aumento de 1.5% en comparación con el mismo mes del año 2019 (US$ 763 millones).

De acuerdo, a un reporte de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas, dentro de la canasta agroexportadora, destacaron las mayores colocaciones al exterior de frutas.

Los principales productos del ranking agroexportador que resaltaron en ese periodo fueron: uvas frescas, mangos frescos, espárragos frescos, café sin tostar, sin descafeinar, arándanos frescos, mango congelado, bananas o plátanos tipo "Cavendish Valery" frescos, alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico mayor o igual a 80% volumen, quinua y cebollas frescas, estos 10 productos en conjunto concentrarían el 74% del total exportado.

Además, el valor exportado durante enero de este año (US$ 775 millones), las exportaciones tradicionales representaron el 5% del total exportado, mientras que las no tradicionales el 95% restante.

En el primer mes del año, se resaltaron los mayores valores en uvas frescas, que alcanzaron US$ 323 millones (+26%), mangos frescos US$ 89 millones (+10%), espárragos frescos US$ 45 millones (+26%), mango congelado US$ 16 millones (+23%), alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico mayor o igual a 80% volumen US$ 13 millones (+354%), entre otros.

Países de destino

Del mismo modo, el Minagri reveló que los principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron, los Estados Unidos, Holanda, Hong Kong, España, China, Colombia, México, Ecuador, Corea del Sur y Canadá, estos diez países concentraron el 82% del total del valor FOB exportado.

Finalmente, el Minagri reiteró el compromiso del sector de seguir impulsando las exportaciones de alimentos, donde la meta este año es llegar a los US$ 8,500 millones.