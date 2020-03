¿Cómo denunciar filtraciones de datos personales?

Todos en algún momento hemos recibido una llamada de una empresa ofreciendo un servicio sobretodo seguros o tarjetas de credito.

Según la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, los sectores financiero, de seguros y telecomunicaciones son los que más denuncias han recibido por infringir la Ley de Protección de Datos.

El uso de información personal sin consentimiento es solo una de las infracciones a esa ley. También se incumple la normativa al no tener adecuadas medidas de seguridad para proteger la información de un banco de datos personales, quebrar la obligación de la confidencialidad o no informar adecuadamente la condiciones del tratamiento de datos personales.

Las sanciones por no manejar adecuadamente los datos personales de clientes, proveedores o usuarios pueden sumar desde 0,5 UIT (2, 150 soles) a 100 UIT (430,000 soles).

¿Cómo denunciar faltas a la Ley de Protección de Datos Personales?

Cualquier persona que haya constatado alguna contravención de la normativa de protección de datos personales puede denunciar el caso al correo electrónico protegetusdatos@minjus.gob.pe o descargando, a modo de guía, el formulario disponible en este enlace.

En los casos de tutela (cuando, por ejemplo, se desea que el nombre de la persona afectada no esté asociado a una noticia negativa disponible en internet o a ciertos resultados de una búsqueda en Google), se recomienda acercarse a la entidad involucrada o al medio de comunicación que publicó el contenido y solicitar el retiro de la información.

"La empresa tendrá que responder en un plazo de diez días. Si no responde o la respuesta no es satisfactoria, puede venir aquí", indica Gonzáles. Luego, la Autoridad realizará una evaluación de cada caso y determinará si lo solicitado es viable o no en el marco de la normativa vigente.

Andina