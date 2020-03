Coronavirus:Bancos centrales del mundo recortan tasas de interés

Más de 30 bancos centrales en el mundo decidieron adoptar medidas de política monetaria expansiva, generalmente recortando sus tasas de interés, ante la propagación del coronavirus, informó el gerente de gerente senior de Scotiabank, Mario Guerrero.

Según dijo, los bancos centrales han sido los primeros en reaccionar ante la expansión del coronavirus.

"Desde que el 20 de enero, fecha en que los mercados interiorizaron su preocupación por el virus, más de 30 bancos centrales han tomado medidas de política monetaria expansivas", anotó.

El más significativo fue el recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed), de 50 puntos básicos, durante la semana pasada. La decisión llamó la atención y refleja que la Fed pasó del temor a la acción. La función de reacción de la Fed en adelante será como en un contexto de crisis.

"El mercado espera ahora un nuevo recorte de al menos 50 puntos básicos, con lo que la tasa pasaría de 1.00% a 0.50% para la reunión de la próxima semana (18 de marzo). En el mercado de futuros se transa un descuento de hasta 75 puntos básicos", explicó Guerrero.

No obstante, precisó que no queda claro si la economía reaccionará ante más estímulos monetarios, pues no es una crisis financiera. Aunque mantener condiciones financieras holgadas prepara el terreno para una recuperación rápida, una vez que retorne la confianza empresarial, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), refirió.

El gerente senior de Scotiabank comentó que el 5 de marzo último se anunció el primer caso oficial de coronavirus en el Perú, alcanzando a 11 hasta la fecha. El efecto sobre el Perú se viene reflejando de manera visible en un tipo de cambio más alto (de hasta 3.53 soles), presionado por la caída del precio del cobre y los temores de desaceleración mundial.

"Todas las monedas de la región vienen registrando mínimos históricos, excepto el Perú", detalló Guerrero.

En sintonía con el accionar de la mayoría de bancos centrales en este contexto, hemos reducido nuestra proyección de tasa de interés de referencia de 2.25% a 2% para este año, agregó.

"Es probable que el movimiento se produzca en la reunión de este 12 de marzo. El BCR optaría de manera preventiva por ampliar el estímulo otorgando mayor liquidez dado el descenso de la inflación esperada (a 2%). El mercado cambiario y de bonos ya habría internalizado este movimiento", aseveró.

Andina