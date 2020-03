Hoy ingresaron 8 mil toneladas de alimentos a mercados mayoristas

Desde las primeras horas de hoy lunes, el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, pudo comprobar el normal abastecimiento de alimentos a los mercados se realiza con normalidad.

Por ejemplo, esta mañana ingresaron casi 8,000 toneladas de productos de primera necesidad (verduras, hortalizas y frutas) entre el Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) y el Mercado de Frutas No. 2.

Precisó que el decreto supremo que establece medidas de aislamiento social permite la apertura de los mercados y el acceso de las personas a los centros de abastos de Lima.

Por ejemplo, un reporte del Ministerio de Agricultura y Riego señala que en el GMML ingresaron hoy 5,698 toneladas de productos, cuya cifra es 7% mayor en comparación a los últimos cuatro lunes, lo que acredita el mayor flujo de alimentos al mayor centro de abastos de la Capital.

De otro lado, en el Mercado Mayorista de Frutas No. 2 se informó el acceso de 1,830 toneladas de frutas, cifra que normalmente suele registrarse los días lunes, volumen que permite atender las necesidades de los consumidores.

"No hay desabastecimiento de alimentos. El Minagri y la Municipalidad de Lima supervisan flujo normal de camiones con alimentos. No hay lugar a la especulación. Abastecimiento de alimentos está garantizado en los mercados de la Capital y no hay lugar a la especulación en los centros de abastos", subrayó.

En tal sentido, el ministro hizo una invocación a los comerciantes a no especular con el precio de los productos, debido que el traslado de productos de los centros norte, centro y sur del país se efectúa con regularidad, debido que los camiones con productos han llegado sin contratiempos a los centros de abastos.

"Los mercados cuentan con suficiente stock para atender la demanda de alimentos de las amas de casa". En los últimos días el suministro de productos al mercado (Santa Anita) y Mercado de Frutas No. 2 ha sido normal y fluido. Se reportó un ingreso promedio de entre 8,000 a 10 mil toneladas de alimentos diarios. El 60% corresponde a frutas y el 40% a verduras y hortalizas.

Incluso, el ministro aseveró que en marzo se inició temporada de cítricos, como limón, naranjas, mandarinas y otros, que proveen de vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico.

Finalmente, el ministro hizo un llamado a la calma a la ciudadanía a cumplir con las normas de aislamiento social establecidas por el Gobierno y reiteró que los mercados están laborando con normalidad, pero insistió que la adquisición de productos alimenticios debe realizarse de manera ordenada, respetando las directivas de las fuerzas del orden.