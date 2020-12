BCR elevó proyección de crecimiento a 11.5% para el 2021

El Banco Central de Reserva (BCR) elevó la proyección de crecimiento del Perú para el 2021 de 11% a 11.5% en un contexto en el cual la recuperación de la economía nacional viene con fuerza.

"La recuperación de la economía peruana viene con fuerza y más rápida que en otros países, y noviembre pinta bien", señaló el presidente del ente emisor, Julio Velarde.

Asimismo, el BCR mejoró el estimado del PBI para este año reduciendo la caída prevista para el 2020 desde un nivel de 12.7%, según el reporte de inflación de setiembre, a una contracción de 11.5% según el informe trimestral presentado hoy.

"Todos los indicadores apuntan a una recuperación rápida. Las expectativas empresariales están siendo bastante más positivas y esperamos que la inversión privada vaya muy bien el próximo año", anotó Velarde.

Además, continuó, estamos entrando a una inercia favorable de la inversión pública, que nos hace prever que la ejecución seguirá creciendo en los próximos meses.

"Ello también suma a la expectativa de que la recuperación económica del Perú será bastante rápida", reiteró durante la presentación del Reporte de Inflación correspondiente a diciembre del 2020.

Cabe indicar que la inversión pública alcanzó una ejecución de 3,883 millones 402,336 soles en noviembre de este año, registrando un crecimiento nominal de 28.41% frente al registrado en el mismo mes del 2019 (3,024 millones 125,469 soles), según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Velarde consideró que la economía peruana podría recuperar niveles prepandémicos en el 2021 si se "alinean los astros".

"Se prevé que nuestra economía se recupere en el 2022, pero puede que nos recuperemos en el 2021 si se alinean los astros, es decir, si no hay incertidumbre política, si las elecciones no tienen mayor impacto y si las vacunas no se retrasan", dijo.

Manifestó que todo está alineado para una rápida recuperación. "Somos nosotros los que nos podemos disparar a los pies", añadió finalmente.

Andina