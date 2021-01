Exportaciones peruanas a noviembre suman más de US$ 35.000 millones

Conforme a las cifras preliminares del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam), durante el periodo de enero a noviembre del presente año, las exportaciones peruanas sumaron US$ 35.233 millones, monto que representó una caída de 15,5% en relación con el mismo periodo del año anterior.

"En tanto, los envíos preliminares en noviembre sumaron US$ 3.905 millones, cifra que representó un incremento de 0,1% en relación con el mismo mes del año 2019", manifestó el director ejecutivo del Idexcam, Carlos Posada.

En este mes, China figura como nuestro principal destino con envíos valorizados en US$ 919 millones, monto que representó una caída de 16,8%; le sigue Estados Unidos con US$ 586 millones (+4,9%); Corea del Sur con US$ 213 millones (+49,2%); Canadá con US$ 199 millones (-12,9%) y la India con US$ 188 millones (-29,0%).

También están en la lista Japón con US$ 153 millones (+38,5%), Países Bajos con US$ 135 millones (-5,9%); Suiza con US$ 127 millones (-26,3%); Chile, US$ 100 millones (-31,2%) y Brasil, US$ 76 millones (-20,1%).

Además, entre las 10 principales líneas de producto más exportadas en noviembre del 2020 se encuentran los minerales de cobre con un valor de US$ 686 millones (-33,8%); seguido por oro con US$ 620 millones (+2,3%); cátodos de cobre refinado, US$ 252 millones (+144,6%) y uvas frescas con US$ 201 millones (+27,1%).

Así también destacan los arándanos frescos, US$ 183 millones (+12,2%); minerales de hierro, US$ 145 millones (+63,1%); café, US$ 92 millones (+6,9%); minerales de plata; US$ 66 millones (+37,2%); espárragos, US$ 46 millones (+10,6%) y jibas, calamares y potas congelados, US$ 42 millones (+23,6%).

"En resumen, de los 10 destinos en mención, solo Estados Unidos, Corea del Sur y Japón presentaron un desempeño positivo, caso contrario a las líneas de productos exportados donde casi todos, a excepción de minerales de cobre, reportaron un incremento en sus envíos", anotó Carlos Posada.