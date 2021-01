Exportaciones Agrarias no tradicionales crecieron 8,1% a noviembre del 2020

El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (IDEXCAM) informó que entre enero y noviembre del 2020, las exportaciones agrarias del sector no tradicional sumaron US$ 6.021 millones, cifra que mostró un crecimiento del 8,1%, respecto al mismo periodo del año anterior.

"Este sector representa el 17,2% del total exportado, cuyo desempeño positivo se explica principalmente por mayores envíos de frutas como arándanos valorizados en US$ 936 millones (+29,21%); paltas, US$ 755 millones (+0,16%); uvas frescas, US$ 712 millones (+18,37%); mangos frescos, US$ 238 millones (+19,25%)", manifestó el director ejecutivo del IDEXCAM, Carlos Posada.

Así también contribuyeron a este crecimiento los despachos de hortalizas, principalmente espárragos preparados o en conservas por US$ 90 millones (+5,32%); alcachofas preparadas o en conservas por US$ 85 millones (+7,44%) y cebollas frescas o refrigeradas valorizadas en US$ 80 millones (+8,75%).

Entre los principales mercados de destino para las frutas se encuentran Estados Unidos, cuyos envíos ascendieron a US$ 1.328 millones; Países Bajos, US$ 842 millones; Reino Unido, US$ 247 millones; España, US$ 187 millones y China, US$ 137 millones; mientras que, los principales mercados de destino para las hortalizas fueron, Estados Unidos, US$ 532 millones; España, US$ 179 millones; México, US$ 43 millones; Países Bajos, US$ 38 millones y Reino Unido, US$ 35 millones.

Asimismo, el sector artesanías y decoración también reportó a noviembre un desempeño favorable con un valor exportado de US$ 915.673, significando un crecimiento del 9,48% comparado con el mismo periodo del 2019 y con una participación menor al 1%.

Entre los productos con mayor demanda en el mercado internacional figuran canastas o cestos de paja, cuadros, pinturas y dibujos hechos a mano, obras originales de estatuaria o de escultura, velas y cirios y collajes.

Entre los principales destinos de este sector se encuentran Estados Unidos, con envíos valorizados en US$ 802.181; Chile, US$ 20.250; Ecuador US$ 18.824; Colombia, US$ 15.600 y España, US$ 13.575.