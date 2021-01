Lizigo: El leasing vehicular como un impulso en la economía

En el Perú, la inclusión financiera tiene mucho por crecer. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en la actualidad, existen 14 millones de peruanos que no tienen cuenta en ninguna institución financiera. Por ello, uno de los objetivos del Estado es incrementar el acceso de la población a estos servicios, pues no solo reduce la informalidad, si no también permite a los ciudadanos tener acceso a productos que faciliten su vida diaria.

Es por esa razón que las personas sin historial crediticio no son consideradas por este sistema como confiables, por lo que se les limita ciertas herramientas, productos o actividades de manera ágil, como es el leasing, una herramienta estratégica que aporta a la inversión y trabajo. Para Piero Pratolongo, Gerente General de Lizigo, empresa de arrendamiento vehicular en Perú, "el leasing puede ser vital para la recuperación de las empresas y para la reconstrucción de la economía pospandemia".

Según un estudio de Global Findex 2017, realizado por el Banco Mundial, solo el 43% de los adultos en Perú accede a una cuenta bancaria. En ese sentido, cabe destacar la relevancia de Lizigo y el leasing operativo que ofrece, el cual, regularmente, está dirigido a solo a segmentos corporativos, empresas, negocios y hasta pymes. Sin embargo, dicha empresa, actualmente enfocada en el segmento taxi, incluye a personas sin historial crediticio, pasando por otro proceso de pruebas de idoneidad, las cuales se enfocan en el compromiso del cliente con el crédito.

De acuerdo a una información disponible a marzo de 2020, el sistema financiero registró contrato de leasing financiero para unidades de transporte por un total de S/ 3,799 millones, significando un descenso de 24% en lo últimos cuatro años. Al respecto, Piero Pratolongo menciona que buscan ofrecer la venta o alquiler de vehículos a precios competitivos, "con cuotas mensuales menores a S/ 1,800 y con una entrega inmediata", señala.

"En Lizigo brindamos oportunidades a quienes buscan salir adelante, creemos que, con esfuerzo y disciplina, las personas alcanzarán un mejor futuro", comenta Piero, recalcando que no se limitan por clasificaciones crediticias, ya que su proceso de admisión se basa en otras características, como el "Eye Tracking", una solución tecnológica que extrae información del conductor analizando sus movimientos oculares y permite predecir la confianza de pago sobre el leasing vehicular.