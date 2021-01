ProInversión promueve proyectos de infraestructura ante inversionistas de Europa y Norteamérica

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN inicia el año promoviendo activamente importantes proyectos de infraestructura para captar el interés de inversionistas y ejecutivos de importantes empresas de Europa y Estados Unidos.

El director ejecutivo de PROINVERSIÓN, Rafael Ugaz, participó hoy del seminario web "Liberando el Potencial del Perú a través de Nuevas Ofertas de Proyectos de Infraestructura", como parte del ciclo de conferencias IJAndean21, organizado por IJ Global. En el evento, destacó las oportunidades de invertir en el Perú a través la cartera de proyectos de PROINVERSIÓN para el periodo 2021-2022 que incluye proyectos por más de US$ 8 mil millones, entre proyectos maduros y en proceso de maduración.

Entre los proyectos maduros, se destacó el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica (US$ 260 millones), Parque Industrial de Ancón (US$ 750 millones), Masificación de Gas Natural (US$ 200 millones), los proyectos de transmisión eléctrica Línea de Transmisión 500 kv Subestación Piura Nueva-Frontera (US$ 163.5 millones) y la Línea de Transmisión Puerto Maldonado-Iberia y Subestación Valle Chira (US$ 47 millones), entre otros proyectos de saneamiento, salud y educación.

El seminario web contó, además, con la destacada participación del presidente del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN y del ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, quien presentó la situación económica del país y las perspectivas para el 2021. Remarcó que el Perú muestra signos alentadores de recuperación económica, destacando el rol de la inversión pública que se prevé crecerá en 20% este año.

Previamente, esta semana, el ministerio de Relaciones Exteriores, PROINVERSIÓN y la firma EY-Perú realizaron un Roadshow virtual para promover las oportunidades de inversión, congregando el interés de 200 ejecutivos y empresarios de firmas importantes del Reino Unido, Alemania, Bélgica, Italia, Suiza y Estados Unidos.

En este evento, los inversionistas asistentes conocieron el portafolio de proyectos de PROINVERSIÓN para el periodo 2021-2022 a través de la ponencia del titular de la agencia, Rafael Ugaz. Por su parte, la firma EY-Perú proporcionó detalles del favorable clima de negocios en el Perú, así como las ventajas legales y tributarias que presenta el mercado peruano para los inversionistas.

Este Roadshow es el tercero que las tres instituciones realizan en conjunto, los cuales han permitido promover las Asociaciones Público-Privadas (APP) del Perú entre los más importantes empresarios de Asia, Oceanía, Europa y América en una coyuntura en la cual la promoción de inversiones hacia el Perú es un elemento crucial para consolidar el crecimiento proyectado para este año y alcanzar un desarrollo sostenible a largo plazo.