Pensiones de afiliados podrían disminuir con proyecto de reforma de AFP

Las pensiones de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrían disminuir con el proyecto de ley congresal de reforma del sistema pensionario en el Perú, sostuvo el asesor de políticas de la Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AAFP), Iván Alonso.

"Esto ocurriría porque una parte de los aportes de estos afiliados irían a una cuenta o fondo individual a rentabilizarse, más o menos un 70%, y el restante a un fondo colectivo", explicó en el programa Económika del Canal Andina Online.

Sin embargo, dijo que hay un problema con el fondo colectivo, pues este fondo otorga una pensión en función del número de veces que se haya aportado. "Los que aportaron 20 años reciben una pensión y los que lo hicieron por 10 años tendrán una pensión proporcional. Ambas son personas con mayores ingresos por su continuidad laboral", dijo.

Entonces, este fondo colectivo excluirá a los afiliados de menores ingresos y lo que ellos aporten se repartirá entre quienes cumplieron con los requisitos antes mencionados, sostuvo. "Será un mecanismo perverso de redistribución de los afiliados de menores ingresos a los de mayores ingresos", añadió.

El otro problema es que el fondo individual no se rentabilizará como ahora porque hay un gran riesgo de que los gestores seleccionados por la autoridad estatal del sistema de pensiones obedecerían a otros criterios y no solo a los de rendimiento, consideró.

"Responderían, ojalá no sea así, a objetivos políticos y por lo tanto, no conseguirían la misma rentabilidad, por lo que las pensiones pagadas por el fondo individual no serán lo que son actualmente en el Sistema Privado de Pensiones (SPP)", refirió.

Alonso explicó que en la actualidad las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP) se guían por criterios de inversión de diversificación de riesgos establecidos por autoridades técnicas. "Pero de aprobarse la reforma previsional que plantea el Congreso, se podrían añadir otras pautas fijadas por la autoridad del sistema integrado de pensiones, que a la hora de convocar a licitación a las gestoras podría determinar reglas adicionales".

Por ejemplo, (la autoridad) podría pedir que los recursos (de los afiliados) se inviertan en proyectos de interés nacional como: la aerolínea de bandera, que el Congreso pretende aprobar u otros similares prioritarios para el gobierno de turno, refirió.

Unificación de fondos

El asesor de la AAFP comentó que la iniciativa del Congreso propone unificar al SPP y al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) en un sistema integrado, que sería una mezcla del sistema de cuotas individuales con el sistema de reparto.

Los afiliados a los actuales a las AFP y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) pasarían a un nuevo sistema que sería regido por la nueva entidad pública a llamarse autoridad del sistema integrado de pensiones, anotó.

En este sistema (integrado), cada uno de los afiliados tendría una cuenta individual con las AFP y una participación en un fondo colectivo, como la ONP, dijo. "Entones, una parte de los aportes de los afiliados se irá a una cuenta individual y la otra parte a un fondo colectivo".

El proyecto normativo señala que los aportes del fondo individual serán gestionados por las AFP, sin embargo, estos administradores privados serán seleccionados por una entidad pública, por lo que indirectamente estarán gestionados por una entidad estatal, comentó.

Alonso subrayó que en ese escenario las AFP ya no tendrían el rol que tiene ahora y que podrían reinventarse y presentarse a las licitaciones como gestores de fondo privados, pudiendo ser seleccionadas o no, pero de no ser escogidas podrían desaparecer.

Soluciones

Actualmente, el SPP cuentan con más de siete millones de afiliados y el SNP tiene cinco millones de afiliados. Se trata de 12 millones de afiliados para una Población Económicamente Activa (PEA) de 17 millones de personas, refirió.

"Entonces, el 70% está afiliado a un sistema pensionario, pero no todos cotizan regularmente", agregó.

En otro momento, recordó que en el 2012 se aprobó una reforma para que los trabajadores independientes cotizarán vía descuentos en sus recibos por honorarios, pero luego el Congreso de esa época dio marcha atrás.

"Este tipo de reformas puntuales son más necesarias e importantes que realizar una reforma integral. Habría que reconsiderar esta opción para incluir a los independientes al sistema pensionario", consideró Alonso.

Pensión mínima

El asesor de políticas de la AAFP dijo que también será conveniente reconsiderar el establecimiento de una pensión mínima, aprobada en el 95 para el SPP, pero que nunca se implementó.

"Una pensión mínima que a diferencia de lo que plantea el actual proyecto normativo no saldría de la redistribución de los fondos de los afiliados, sino de una partida presupuestal", manifestó.

Entonces, las personas que no consigan acumular a lo largo de su vida laboral un fondo suficiente para percibir un nivel mínimo de pensión, tengan un complemento que sea aportado por el Estado, que proceda de los impuestos que se pagan, comentó.

Finalmente, consideró que si se aprobase el proyecto normativo (de reforma pensionaria) tal como está, debería ser observado por el Ejecutivo.