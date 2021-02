Superávit comercial anual subió a 3,8% del PBI al cuarto trimestre de 2020

La balanza comercial, en términos anuales, ascendió a 3,8 por ciento del PBI al cuarto trimestre de 2020.

Con dicho resultado, se acumulan dieciséis trimestres consecutivos de superávit comercial y se registra el ratio más alto en porcentaje del PBI desde el tercer trimestre de 2012, como consecuencia del continuo proceso de reapertura de las actividades locales y de recuperación de la actividad económica mundial.

En términos trimestrales, el superávit de la balanza comercial se elevó a US$ 3 479 millones en el cuarto trimestre de 2020, resultado superior en US$ 1 118 millones al registrado en el mismo periodo de 2019.

Este incremento se explica, principalmente, por el aumento de las exportaciones en US$ 1 010 millones, debido al mayor valor de los embarques de productos tradicionales mineros y, en menor medida, de productos no tradicionales pesqueros, químicos y agropecuarios. Por otra parte, las importaciones cayeron US$ 108 millones respecto al mismo periodo del año previo, asociado principalmente a los menores precios de petróleo y derivados.