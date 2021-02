Colombia apostaría por proyectos de infraestructura y energía por más de US$ 6 mil millones en Perú

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN continúa promoviendo activamente proyectos clave de infraestructura y energía, captando el interés de inversionistas y ejecutivos de importantes empresas colombianas y empresas internacionales instaladas en dicho país.

En esta oportunidad, el director ejecutivo de PROINVERSIÓN, Rafael Ugaz, participó del seminario web "Oportunidades de Inversión y Financiamiento de Infraestructura en Perú", organizado en conjunto con ProColombia y las delegaciones diplomáticas de Perú y Colombia.

El titular de PROINVERSIÓN precisó que "esta iniciativa responde al objetivo común de fomentar flujos de inversión entre ambos países, especialmente en una coyuntura que ha impactado la economía mundial y la inversión privada, que es un factor clave para recuperar el crecimiento y desarrollo económico y social".

Agregó que "la solidez de la economía peruana, la estabilidad cambiaria y los bajos niveles de inflación, entre otras razones, convierten a nuestro país en un destino cada vez más apetecido por los inversionistas colombianos".

En el evento, se destacaron las oportunidades de invertir en el Perú a través de la cartera de proyectos APP de PROINVERSIÓN para el periodo 2021-2022, que incluye 19 proyectos por más de US$ 6 mil millones; así como los mecanismos que el gobierno peruano promueve para brindar seguridad y facilitar las inversiones.

Entre los proyectos, resaltaron el Anillo Vial Periférico (US$ 1 965 millones), Parque Industrial de Ancón (US$ 750 millones), Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable en Lima (US$ 480 millones), dos nuevos Centros Hospitalarios de Essalud en Piura y Chimbote (US$ 286 millones), entre otros proyectos de saneamiento, transmisión eléctrica y educación.

El seminario web contó, además, con la participación del director de servicios al inversionista de PROINVERSIÓN, Alejandro Prieto, quien explicó los alcances y beneficios de las herramientas de promoción de la inversión privada que promueve la entidad, como el Régimen de Recuperación Anticipada del IGV y Convenios de Estabilidad Jurídica.

Precisó que, entre los años 2007 y 2020, se han acogido 208 proyectos al Régimen de Recuperación Anticipada del IGV, lo que representa un compromiso de inversión de US$ 49 950 millones, principalmente del sector electricidad. Finalmente, resaltó que a la fecha se han suscrito Convenios de Estabilidad Jurídica por más de US$ 29 mil millones, con inversionistas nacionales principalmente.

El evento virtual también contó con la participación del Embajador del Perú en Colombia, Ignacio Higueras, quien comentó en su intervención inaugural que existe entre el Perú y Colombia un creciente universo de oportunidades de negocios e inversiones, y un permanente interés de empresas colombianas en el Perú, que a pesar de la crisis sanitaria en el 2020 se ha mantenido.

Por otra parte, la directora de ProColombia manifestó "Perú y Colombia son grandes aliados y además de una estrecha relación comercial, nos une una dinámica permanente de inversión con un gran componente en infraestructura donde las empresas colombianas, de la mano de PROINVERSIÓN, han logrado desarrollar proyectos relevantes en áreas de energía o gas, experiencias exitosas que esperamos poder seguir replicando en nuevos proyectos".

Juan Fernando Londoño, Ministro Plenipotenciario de la Embajada de Colombia en Perú, Pilar Lozano Agregada comercial y directora de ProColombia en Perú también estuvieron presentes en el evento.