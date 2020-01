MG es elegida como "Mejor Marca 2020", por la prensa especializada

Un buen comienzo de año tuvo Morris Garages, luego que fuera reconocida como la "Mejor Marca" en los "Premios los Mejores 2020" organizado por la prensa especializada chilena que cubre la industria automotriz.

Para este galardón se toman en cuenta aspectos como el posicionamiento de la marca en el mercado, la renovación de su gama de productos y desempeño en ventas, entre otros parámetros y viene a confirmar el buen año que tuvo MG Motor, que el 2019 celebró sus 95 años de aniversario.

Presente en Chile desde el 2008, la marca de origen inglés ha tenido un sostenido crecimiento en los últimos cinco años, llegando a cumplir una serie de hitos durante el 2019, gracias a la renovación de su gama de SUV y el lanzamiento de modelos nuevos como el MG 6 y el eléctrico MG ZS EV, entre otros.

En el Perú, MG obtuvo el tercer mejor crecimiento de ventas en el 2019 con 45%, a pesar de que el mercado creció tan solo 0.9%. Además, MG Motors tuvo hitos importantes como el lanzamiento de dos nuevos modelos, el All New MG6 y el All New MG5. Estos lanzamientos llegaron con una propuesta firme de mayor equipamiento y mayor tecnología en los vehículos, manteniendo los precios competitivos para el público peruano.

"Si bien fue un año desafiante para todos, logramos cumplir con nuestro propósito de ser una opción inteligente de compra, al traer vehículos de calidad con buen diseño, seguridad y tecnología a precios asequibles. Gracias a esto, logramos crecer por sobre el mercado local, superando nuestras expectativas. Un actor importante en esto fue el MG ZS que se posicionó en el ránking de los SUV más vendidos, gracias a la propuesta de valor que ofrece el vehículo", comenta Carlos Elías, Brand Manager de MG Motor en Perú.