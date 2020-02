Graña y Montero cambia de nombre y pide disculpas por caso Odebrecht

La compañía de construcción Graña y Montero anunció en un spot que cambiará de nombre y además pidió disculpas por estar involucrada en el caso Lava Jato.

"No queremos quedarnos callados, menos olvidar todo lo que pasó. Estamos comprometidos con el Perú y estamos colaborando con la justicia, con total transparencia, en todo lo que se necesite, para que se pague lo que se tenga que pagar. Desde ahora, ya no somos Graña y Montero. Ese nombre ya no nos representa", señala el spot difundido.

Además, pidió perdón a los peruanos por los daños causados, las malas de decisiones y actos ilícitos de sus ejecutivos, que ya no están en la empresa.

La compañía se encuentra en un proceso de transición, tras solicitar ante la Fiscalía acogerse a la colaboración eficaz.

Su presidente de directorio Augusto Baertl señaló que han hecho "cambios profundos" y vendido activos para cumplir con sus compromisos. Asimismo, indicó que tienen nuevas políticas corporativas.

Como se recuerda, Graña y Montero formaba parte del denominado Club de la Construcción, por el cual empresas peruanas se asociaban con la empresa Odebrecht y se beneficiaban de los contratos de construcción en el Perú.

Debido a esto, tres de sus máximos directivos de Graña y Montero, José Graña, Humberto Graña y Mario Alvarado, renunciaron a sus cargos en el 2017 debido a las acusaciones de que estuvieron al tanto de los casos de corrupción de su socia Odebrecht.

Ver el spot: