¿Cómo fortalecer mi negocio? Ventajas de contar con extranjeros para tu empresa

Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el Perú se encuentra en el puesto 8 de 148 economías a nivel mundial y tercero en Sudamérica, en intención por emprender.

No obstante, ocupa también los primeros lugares en las empresas que no superan los tres años de vida. Ello puede deberse, entre otras razones, a que el empresario de la pequeña empresa (MYPES) no se rodea del talento necesario para que su negocio crezca. Desconocen, por ejemplo, que existen jóvenes profesionales del extranjero que buscan desarrollar sus carreras en nuestro país con sus habilidades y conocimientos.

En ese sentido, AIESEC, la asociación de estudiantes y recién graduados más grande del mundo reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presente en más de 128 países; desde su oficina en Perú, comparte los beneficios para un negocio, emprendimiento y pequeña empresa, de contar con un profesional extranjero dentro de su organización.

1. VISIÓN INTERNACIONAL: Un profesional extranjero que busca adquirir experiencia en un país diferente al suyo, tiene un perfil particular puesto que ve oportunidades fuera de las opciones convencionales y tiene una visión más holística e internacional de las cosas. Ello puede volcarlo, como una fortaleza dentro de sus funciones en la empresa o emprendimiento en el que labore.

2. PRECIO DE MERCADO: Tener un colaborador extranjero no es sinónimo de una abultada oferta salarial, existen muchos jóvenes profesionales disponibles a precio de mercado. Asimismo, un emprendedor puede acceder a programas como "Emprendedor Global", de AIESEC Perú, que es el nexo entre jóvenes de otros países que buscan pasantías en el Perú y startups o emprendimientos peruanos que buscan contar con talento internacional.

3. VALOR AGREGADO PARA TUS CLIENTES: Que tu organización se convierta en una plataforma que reciba diferentes jóvenes profesionales extranjeros a lo largo del año, puede verse como una práctica de responsabilidad social. Especialmente, si se trabaja de la mano con organismos internacionales de renombre como AIESEC Perú. Ello puede contribuir al valor agregado de tu empresa frente a tus públicos de interés.

4. PROMOVER LA INTERCULTURALIDAD: A nivel interno, tus colaboradores podrán conocer otras culturas, formas y visión de las cosas al incluir un joven profesional extranjero. Contribuirá tanto en su formación personal como en crear un ambiente laboral interesante, agradable y enriquecedor.