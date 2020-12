Prosegur Alarms donará US$23,000 a tres Fundaciones presentes en el país

Como parte de su compromiso con el país, Prosegur Alarms lanzó la iniciativa "Regala con Prosegur", una campaña de acción benéfica que tiene como objetivo donar US$23,000 en total a 3 fundaciones: Ronald McDonald, Teach For All y Best Buddies, presentes en 6 países de la región: Perú, Colombia, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay.

Esta iniciativa busca que los clientes de Prosegur Alarms voten por la fundación y causa que más les interese, para que luego la empresa realice la donación a cada organización de acuerdo con los votos obtenidos. La fundación de mayor preferencia recibirá un monto de US$ 11.900, la segunda US$ 6.900 y la tercera US$ 4.600.

Para participar de esta campaña, los clientes de Prosegur Alarms deben ingresar a Regalaconprosegur.com, en donde podrán conocer más sobre la historia de las Fundaciones y votar por una de ellas. Cabe destacar que, la votación estará disponible hasta el 20 de diciembre.

"Este ha sido un año diferente, en el que, a pesar de los momentos de incertidumbre, hemos podido aprender a valorar más lo que tenemos y evidenciar la importancia de apoyarnos mutuamente y a quienes más lo necesitan. Por eso, desde Prosegur Alarms, hemos decidido iniciar esta campaña, con el objetivo de cooperar con causas valiosas y que buscan tener un impacto positivo en el país", indicó Federico Bagedelli, director general de Prosegur Alarms Perú.

Como se sabe, la Fundación Ronald McDonald busca mejorar la calidad de vida de las familias con hijos que sufren de cáncer y otras enfermedades de alta complejidad. Por su parte, Teach For All, la red que busca mejorar la calidad en la educación desde las aulas de clase y disminuir la brecha de inequidad educativa en la región. Finalmente, Best Buddies, es una fundación que busca la incluisión social en personas con discapacidad intelectual.