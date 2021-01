¿Cómo los bancos pueden tener éxito con las criptomonedas?

Pese a la volatibilidad de las criptomonedas durante la pandemia del COVID-19, el Perú viene posicionándose como el tercer país que anualmente realiza más transacciones de monedas virtuales en Latinoamérica, solo por detrás de Colombia y Venezuela, según cifras de BITPoint.

A nivel global, el capital invertido por operación en criptomonedas ha aumentado de aproximadamente $ 5 millones en el 2015 a casi $ 20 millones durante el primer semestre de 2020, señala el reciente estudio de Boston Consulting Group (BCG).

"El auge de las criptomonedas, en los últimos meses, respondería principalmente a que los clientes de la banca minorista y los inversores institucionales están expresando un mayor interés en este vehículo financiero, valoran su potencial para superar a los productos bancarios convencionales, al tiempo que ofrecen mayor eficiencia, menos burocracia y más transparencia", indicó Joaquín Valle del Olmo, Managing Director & Partner de BCG.

De acuerdo con el reporte, "How Banks Can Succeed with Cryptocurrency" de BCG, al optar por las criptomonedas, los bancos podrán:

• Ayudar a las empresas emergentes a evitar los mercados de capital ordinarios, en los cuales la oferta de monedas se convierte en el vehículo principal para financiar la nueva empresa.

• Proporcionar servicios de comercio de divisas digitales y pagos, así como transacciones digitales habilitados para criptografía. Estos intercambios de monedas se pueden ofrecer a través monedas digitales del Central Bank Digital Currency(CBDC) emitidas por las autoridades financieras nacionales, monedas privadas basadas en blockchain de un banco o empresa, y monedas emitidas por la red, como Bitcoin o Litecoin.

• Ayudar a los clientes a invertir directamente en criptomonedas, dirigiéndolos hacia las ofertas que probablemente tengan éxito, atrayendo suficientes clientes para convertirse en centros de actividad.

• Ofrecer inversiones inmobiliarias en las que la tecnología blockchain permita que las transacciones sean más confiables. Las tecnologías criptográficas o blockchain se pueden utilizar para configurar ofertas de contratos inteligentes, con marcas de tiempo automatizadas, actualizaciones y verificación de hitos.

• Integrar la criptomoneda con plataformas de pago establecidas u otras ofertas existentes. Revolut, el startup fintech con sede en el Reino Unido, hace esto con sus opciones de transferencia de dinero.

Uno de los mayores impedimentos para el crecimiento de las criptomonedas en el sector bancario es la inconsistencia regulatoria. Los líderes empresariales entienden que sus inversiones podrían perder valor si cambian las regulaciones, ello debido a la falta de una estructura universal clara. Debido a esto, los bancos deben desarrollar sus propias pautas, las cuales consisten en:

• Crear un mapa de calor (herramienta para optimizar riesgos) de la regulación y realizar un análisis de brechas. Este ejercicio combinado debe cubrir las regulaciones más relevantes, anticipar cambios futuros, así como identificar la diferencia entre los requisitos existentes y los cambios potenciales en cada región.

• Realizar un diagnóstico de gestión de riesgos para su propia actividad. En este ejercicio, deben identificar y priorizar las iniciativas de criptomonedas. Realizar un inventario de las fuentes clave de experiencia y tecnología necesarias para estas prioridades. Crear un plan de implementación, el cual establezca los pasos para cumplir con las regulaciones previstas. Por otra parte, se requiere diseñarse un programa para almacenar los hitos clave a fin de poder acceder y recuperar la información.

• Considerar el desarrollo de un software de gestión de riesgos para sus propias transacciones y acceder a otras opciones de ventas, como las bolsas, a fin de ayudar a financiar sus costos.

Estas pautas pueden ayudar a las instituciones financieras a promover el crecimiento de las criptomonedas, mientras administran la mayoría de los riesgos materiales y tienen en cuenta las regulaciones actuales y futuras.