Conoce las 7 principales tendencias 2021 de la industria de seguridad

Uno de los sectores que más ha evolucionado en los últimos años, ha sido el de seguridad, es gracias a su constante innovación e implementación de tecnologías de punta, que hoy por hoy contamos con productos a la vanguardia y que protegen al individuo tanto dentro como fuera de su inmueble. Inclusive, ya no sólo se rige de la seguridad en el hogar, su alcance ya es mucho más extenso e implica exteriores.

"En Verisure, somos conscientes de la importancia de la innovación. Al estar en un sector que evoluciona constantemente, buscamos ofrecer productos que respondan a las necesidades del cliente, pero sobretodo otorgar las soluciones más seguras y avanzadas del mercado", comenta Henrique Da Bol Chimara, Director de Operaciones de Verisure.

En los últimos años, se ha ido incrementando la actividad delincuencial en nuestro país, por lo que cada vez es más necesario contar con dispositivos en nuestros hogares y/o negocios que puedan brindarnos protección en nuestro día a día.

"Hoy en día la tecnología nos ha permitido crear soluciones que en un momento se consideraban hasta imposibles. En Verisure, estamos comprometidos con la constante innovación de nuestros productos por lo que todos los años asumimos el reto de mejorar nuestros dispositivos. Cada uno de ellos cuenta con todos los estándares y altos niveles de calidad que nos caracterizan", agregó Dal bo Chimara.

En ese contexto, el Director comparte cuáles son las tendencias 2021 en sistemas de seguridad que se presentarán durante este año:

1. Implementación de la Inteligencia Artificial y big data: Hoy en día la Inteligencia Artificial está más presente en este sector, pues gracias a los nuevos algoritmos implementados en sus procesos se pueden desarrollar soluciones que ayudan con el proceso de señales que emite una alarma, como, por ejemplo: el procesado de imágenes y sonidos que permite entender qué aconteció cuando se emitió esa alerta.

2. Humanización de la tecnología: Esta tendencia se basa en la necesidad de desarrollar sistemas cada vez más intuitivos que estén siempre conectados y adaptados a las rutinas diarias del usuario. De esta manera, conocerá su estilo de vida y podrá anticiparse a cualquier tipo de incidente. La biometría de voz, el reconocimiento facial, de gestos, caras e incluso de poses, y otros elementos como los sistemas de lógica autónoma se abren hueco en la seguridad del hogar.

3. Percepción multidimensional: Una de las ventajas de un rubro donde la imaginación no tiene límite, es poder ofrecer productos cada vez más sofisticados. Atrás quedó el sólo

capturar imágenes visuales pues ahora con todo el desarrollo de nuevas tecnologías y algoritmos se cuenta con sistemas de seguridad que permiten escuchar qué sucede en el entorno e inclusive tomar fotografías. Un claro ejemplo, es la Central Receptora de Alarmas pues en cuestión de segundos alerta a la policía o entidad que brindará auxilio gracias a las señales que recibe.

4. Almacenamiento en la nube: La tendencia de almacenar información en la nube no ha sido la excepción en el sector de seguridad. Cada vez más compañías del sector aprovechan los beneficios de esta herramienta como, por ejemplo, optimización de recursos, disminución de costos de almacenamiento, así como una mayor eficiencia en su gestión.

5. Generalización del uso de drones: La seguridad del futuro contempla un mayor uso de dispositivos como drones en nuestra vida diaria, por lo que se estima que éstos serían incluidos en el interior de las viviendas para realizar sus rondas de vigilancia.

6. Mayor protección al usuario: A pesar de que vivimos en una pandemia que nos obliga a cuidarnos y a estar mayor tiempo en casa, no es motivo para no seguir innovando. Una de las tendencias este 2021, implicará la presencia de dispositivos que ya no sólo nos acompañen en las actividades del hogar y/o negocio, abarcará exteriores como calles y los recorridos que realices día a día.

7. Rápida conexión con las autoridades: Existe una ventaja bastante importante en los dispositivos de Verisure y es la rapidez para contactar con las entidades como la policía o ambulancia en caso de emergencia, mediante el botón SOS. Cuentan Con una Central Receptora de Alarmas que funciona las 24/7, el cual permite enlazar rápidamente con la policía o serenazgo de la zona, logrando atender cualquier tipo de emergencia.

Con estas recomendaciones, el usuario podrá detectar cuáles son los nuevos dispositivos de seguridad más actualizados y, sobre todo, cual se adapta a sus necesidades. Para más información, ingresa a www.verisure.pe