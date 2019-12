Elecciones 2020: Alberto Fujimori interviene en campaña de FP desde prisión

Expresidente Alberto Fujimori estaría organizando la lista de candidatos de Fuerza Popular para las elecciones de 2020, desde la cárcel, según un audio difundido por la prensa.

Según la grabación el expresidente tiene una conversación con Crisóstomo Benique quien postula al Congreso por Puno. La situación muestra Fujimori coordina el lugar que ocuparía Benique en la lista congresal.

"No tenga duda en la posición, número cuatro. Yo lo voy a guiar, yo soy experto en estas cosas pues, yo le he echado ojo", señala Fujimori.

Crisóstomo Benique confirmó al diario La República la veracidad del audio y añadió que él fue quien grabó al exmandatario.

"Sí efectivamente, él me hizo la invitación. El señor Alberto Fujimori me invitó a una cena allá en Barbadillo. (...) Yo eso lo manifesté en la ciudad de Juliaca en una radio y muchos no lo creían" relató el dirigente vecinal al noticiero de Latina.

Sale Keiko entra Alberto

Esta situación ocurre luego que esta semana Keiko Fujimori anunció que suspendía sus actividades políticas para enfrentar sus procesos judiciales y su vida familiar. La

A continuación una transcripción del audio:

Crisóstomo Benique: Señor presidente, buenos días

Alberto Fujimori: Señor Crisóstomo, qué tal ya sé que usted ha completado sus datos.

CB: Sí, sí, sí.. ya he mandado mi declaración jurada.

AF: Perfecto, todo completo ya.

CB: Mire a mí lo que me han enviado, ya le he enviado el formulario señor presidente.

AF: Ya, excelente No tenga duda en la posición, ah. ¿Número 4, ya?... porque yo..

CB: Ya, ya, señor presidente.

AF: Yo yo le voy a guiar, porque yo soy experto en estas cosas pues.

CB: Sí, sí mi presidente, usted conoce estas cosas

AF: Yo, yo le he echado un ojo a usted.

CB: Ya, muchas gracias señor presidente.

AF: Ya? (risas) usted va a ser congresista olvídese.

CB: Ya muchas gracias señor presidente.

AF: Estamos en contacto, yo le espero el día jueves a la hora del almuerzo, ya?

CB: A las doce, estoy ahí, señor presidente.

AF: Sí Ok, gracias. Hasta luego.

CB: Sí, hasta luego

"No tenga duda de la posición: número 4. Yo lo voy a guiar, soy experto en estas cosas. Yo le he echado ojo, usted va a ser congresista", aseveró Fujimori en la conversación difundida en redes sociales.