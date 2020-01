Elecciones 2020: ¿Cómo saber si tienes multas electorales?

La multa electoral es la sanción económica impuesta a los ciudadanos que no cumplieron con su deber de sufragio por inasistencia o se negaron a integrar la mesa de sufragio en calidad de titular o suplente.

Ingresa primero a la página de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), luego dale click al logo de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

Una vez ahí verás un subtítulo que dice "Multas electorales (Ley Nª 28859)" y al costado el símbolo más donde se podrá averiguar si tienes este tipo de multas.

Al darle click te redireccionará a otra página donde deberás poner tu documento de identidad (DNI) e ingresar un código de seguridad. Luego sabrás si tienes alguna multa.

Las multas se otorgarán por ser elector omiso, teniendo en cuenta que es obligatorio desde que se cumplen los 18 años y es facultativo (no es obligatorio) para los mayores de 70 años.

También serán pasibles de una multa los miembros de mesa sorteados por la ONPE, al tener en cuenta que dicho cargo es "irrenunciable"; así como por no acatar su función de miembros de mesa y no omitir su voto, en este caso será acreedor de dos multas.

Según la especialista en capacitación electoral de la ONPE, Cledy Gutiérrez, la cuantificación de la multa se realizará en base al Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del 2020, ascendente a 4,300 soles.

En tal sentido, por negarse a asistir e integrar la mesa de sufragio habiendo sido elegido por sorteo, la multa será de 5% de la UIT, es decir, 215 soles. Esta sanción también se aplicar para aquellas personas que estando en la cola se nieguen a integrar la mesa.

Mientras que, para los omisos a la votación, la multa será diferenciada por distritos no pobres (86 soles), pobre no extremo (43 soles) y pobre extremo 21.50 soles; en tanto que para los votantes en el extranjero no hay multa.

Andina