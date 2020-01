Mario Bryce regala jabones a Julio Arbizu tras debate electoral

En política las propuestas se deberían responden con propuestas. Nunca con insultos o peor aún, discriminando a una persona por su color de piel.

Y esto último es lo que hizo el candidato el Congreso por Solidaridad Nacional, Mario Bryce, tras participar de un debate organizado por el diario El Comercio y que fue transmitido por Facebook.

Bryce, quien se desempeñaba como periodista en el disuelto Congreso de la República, atacó a Julio Arbizu de Juntos por el Perú al regalarle dos jabones al término del debate.

Cuando la moderadora Ariana Lira dio por concluido el encuentro entre ambos postulantes que se dio de forma alturada, Bryce le robó unos segundos para alcanzarle un "obsequio" a Arbizu. "Julio, quiero dejarte un jaboncito y este también", dijo Bryce al mismo tiempo que le extendió un jabón de manos y luego un jabón para ropa.

La moderadora llamó la atención de Mario Bryce resaltando que el espacio donde estaban era uno "serio" y debían comportarse como personas adultas, pues no permitiría esos exabruptos.

Julio Arbizu no perdió lo papeles pero respondió con firmeza: "Esto me parece grave", dijo con un gesto de reproche.

"Nosotros estamos en contra de la discriminación. De todo tipo de discriminación. El señor está haciendo una alusión a mi color de piel porque esa es la razón que utiliza muchísima gente en redes para decir que yo no me baño y bueno tengo que decir que yo me baño todos los días, señor Bryce. Usted probablemente es bastante más sucio de la cabeza", manifestó un indignado Julio Arbizu.