Mijael Garrido es abucheado por no querer bajar sueldo a congresistas

El candidato al Congreso por el Apra, Mijail Garrido, fue criticado por afirmar que no está de acuerdo con rebajar el sueldo de los congresistas porque no le alcanzaría para vivir, durante un debate en la calle organizado por el programa Panorama.

El debate, en el que también participaba Alberto de Belaunde del Partido Morado, buscaba la exposición de las ideas de los aspirantes al Parlamento y el contacto directo con los ciudadanos.

Garrido Lecca rechazó rebajar los sueldos de los congresistas, luego que un transeunte preguntó si estarían de acuerdo con bajar sus sueldos a S/ 3,000.

El expresentador respondió que no sabía cuanto ganaba un congresista y añadió yo creo que un legislador debe ganar su sueldo con el sudor de su frente.

"Pero les pongo un caso, yo estoy endeudado, tengo 30 años, no he heredado ni un centavo y tengo que pagar 18 años de crédito hipotecario y con S/3,500 soles no puedo solventarme siendo congresista", dijo.

La respuesta de Garrido Lecca generó risas e indignación de parte de la gente y no faltó una persona que dijera: "quiere decir que tú vas al Congreso para pagar tus deudas".

El sueldo de un congresista peruano es de aproximadamente 15 mil soles unos 4,500 dólares.