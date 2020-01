Julio Guzmán muestra preocupación por candidatos que buscan vacancia de Vizcarra

El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, mostró su preocupación por muchos candidatos al Congreso que buscan la vacancia del presidente Martín Vizcarra.

"Estoy muy preocupado porque faltan 2 semanas para las elecciones y si las cosas siguen como están va a pasar lo mismo que el anterior Congreso y no podemos permitir que se vuelvan a poner de acuerdo para hacer exactamente lo que hicieron. Me refiero al fujimorismo y a los que le han hecho la comparsa", dijo a RPP.

Guzmán indicó que los próximos comicios del 26 de enero deben ser la "reivindicación del 30 de setiembre", cuando se disolvió el Congreso y se convocaron nuevas elecciones.

Por otro lado, negó que sus congresistas que resulten electores conformaran la bancada "oficialista" y añadió: "Ahora resulta que ser sensato es ser vizcarrista u oficialista".

"Como hace tres años hemos visto todas las obstrucciones y las ganas de fregar al país que ha tenido el fujimorismo, ahora resulta que cuando un partido tiene el sentido común de decirle a los peruanos que el presidente Vizcarra debe terminar su mandato, se convierte en Vizcarrista", agregó.

Añadió que su partido apoyará al Gobierno en todo lo que sea bienestar para el país y destacó que la valentía del presidente para enfrentar la corrupción pero cuestionó su "debilidad para gestionar".

Feminismo

Por otro lado, señaló que no comparte los extremismos de ningun lado y que se consideraba un progresista.

"lo que yo no puedo tolerar es que me vengan extremos por un lado de la derecha a decirme que el enfoque de género genera homosexualismo. Eso no es ser conservador, eso es ya imbecilidad. Y por otro lado, en la izquierda, tampoco voy a estar de acuerdo cuando vienen los movimientos feministas extremistas que dicen que todos los hombres somos malos".