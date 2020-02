¿Dónde está el líder del Frepap, Ezequiel Jonás Ataucusi?

Raquel Ataucusi reveló que hace dos años no ve a su medio hermano y líder de la organización religiosa Aeminpu (Frepap), Ezequiel Jonás Ataucusi.

Además señaló que no le permiten comunicarse con él a pesar de haber ido al local de esta organización en Cieneguilla.

"He ido un montón de veces a Cieneguilla (a pedirle explicaciones a Ezequiel Jonás sobre las cuentas de Aeminpu); sin embargo, me niegan (sic). No sé qué ha pasado con mi hermano, está desaparecido desde hace más de dos años. Llamo al número de la casa porque he vivido en esa casa con mi padre, pero me contesta una tía de él, de nombre María Molina, y no me comunican con él", explicó Raquel Ataucusi en una entrevista televisiva.

Esta versión fue además corroborada por el diario La República al entrevistar al representante jurídico de Aeminpu en Colombia, Yohn Jairo Campo, quien señaló que hace 16 años no localiza a Ezequiel Jonás Ataucusi.

El dirigente precisó que varias veces ha pedido audiencia con el líder de Aeminpu pero nunco pudo hablar con él y no descartó que haya sido secuestrado.

Malos manejos

Denunció además que Aeminpu es manejada economicamente y dirigencialmente por los familiares maternos de Ezequiel Jonas. Según ella, la familia Molina sería quien dirigen esta organización político - religiosa.

Además acusó a los candidatos electos para el próximo Congreso de la República por robar el dinero de los fieles.

Como se sabe el Frepap, brazo político de Aeminpu, llevará 15 congresistas al Parlamento.

