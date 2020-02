Vicente Zeballos rechazó palabras ofensivas contra ministra de Economía

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, rechazó "de la manera más contundente" los adjetivos que habría proferido el presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, contra la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.

"De la manera más contundente rechazamos todo tipo de adjetivos impropios de altos funcionarios del Estado, nuestra solidaridad con la señorita ministra, María Antonieta Alva", señaló a Canal N.

El semanario Hildebrandt en sus trece reveló una conversación telefónica que habría sostenido el titular de Petroperú con una persona no identificado, en donde se refierie en terminos ofensivos a la ministra Alva.

Las palabras de grueso calibre se debieron a que la ministra se negó a que el tesoro público asuma la deuda de 1,500 millones de dólares por la modernización de la refinería de Talara.

La publicación señala que el funcionario dijo lo siguiente:

"(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la m..., si no me das plata, vas a quedar como responsable".

Según la publicación la conversación fue confirmada por el propio Paredes quien reconoció su voz , pero aseguró que nunca le faltó el respeto a la ministra.

"Hay palabras soeces, pero no una falta de respeto. Es un lenguaje que no usaría en una reunión formal. Es una conversación privada. No tengo idea de con quién fue, ni cuando fue", señaló el funcionario.

Como señaló el informe, la ministra Alva señaló meses atrás que no podría respaldar financieramente la modernización de Talara porque estaba fuera de su presupuesto de este año.

Como se sabe la refinería es un proyecto muy cuestionado que genera perdidas al Estado y su potenciación tiene un costo de 5,400 millones de dólares.