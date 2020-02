Yehude Simon cumplió su primer día de detención preliminar

El exgobernador regional de Lambayeque y exprimer ministro del gobierno aprista, Yehude Simon, pasó su primera noche en la carceleta, de los diez días de detención preliminar, como parte de investigación preliminar de delitos de colusión y lavado de activos.

La fiscalía busca esclarecer un aporte de aproximadamente 300 mil dólares por parte de Odebrecht el cual habría sido destinado a la campaña de reelección del ex gobernador regional en Lambayeque en el 2006.

En la investigación también está incluído el exgerente general del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, Pablo Enrique Salazar Torres.

Ambos personas fueron detenidos por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato, dirigidos por el fiscal José Domingo Pérez.

Según el representante de Odebrecht en el Perú, Jorga Barata, la empresa entregó dinero a Simon a través de Pablo Salacar y Luis Málaga, quien ya falleció.

El dinero habría servido para pagar un estudio de opinión de la encuestadora Vox Populli y para contratar al experto en comunicación y marketing, Eliseo Piriz.

Respuesta de Simon

Yehude Simon negó haber recibido pagos para su campaña de la constructora brasileña.

"No he recibido un centavo de Odebrecht. A Dios gracias, la Contraloría General de la República en el caso del proyecto Olmos no encontró ninguna evidencia para una acusación penal, civil o administrativa, por lo tanto, descarto actos de corrupción con respecto a Olmos en mi gestión. ( ) Yo nunca pedí una encuesta, nosotros teníamos la de ganar por la buena gestión que estábamos haciendo", declaró Yehude Simon, en enero último.