Exgerente de proyecto Olmos declaró que entregó dinero a Yehude Simon

El exgerente del proyecto Olmos, Pablo Enrique Salazar, declaró al equipo especial Lava Jato que en 2006 recibió dinero de Jorge Barata para la campaña de reelección del entonces gobernador regional Yehude Simon.

Según el diario El Comercio, Salazar confesó que fue el propio Simon quien en mayo de 2006 lo mandó a llamar para solicitarle que se contacte con Barata y consultarle si podía apoyarlo en su campaña.

Ante el fiscal José Domingo Pérez, reconoció que fue él quien recibió el dinero.

"Fue entre [...] US$90.000 y [...] US$100.000, fue en varias armadas, y recién por los medios me enteré de que el señor Javier Málaga Cochella también recibió dinero. Ese dinero me lo entregó el señor Jorge Barata, no sé si fueron tres o cuatro veces, siempre me lo daba en una cajita negra de cartón", señaló.

Refirió, además, que la entrega del dinero era solo conocida por Simon Munaro, Barata y él. "(Simon) era muy reservado en las conversaciones que tenía con cada persona", agregó.

El último lunes, Salazar fue detenido de manera preliminar en el marco de la investigación sobre el proyecto Olmos, que lleva a cabo el equipo especial Lava Jato.

La jueza María Alvarez ordenó la medida a pedido del fiscal José Domingo Pérez, quien encabezó el allanamiento de la vivienda de Simon en el distrito de Surco.

El mandato de detención preliminar es por un plazo máximo de 10 días, según la decisión judicial.

Andina