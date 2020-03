Luciana León aprovechaba su cargo para pedir presuntos favores a ministros

La actual congresista Luciana León, quien integra la Comisión Permanente del Congreso, fue el enlace entre su hermano con ministros y altos funcionarios del gobierno, aprovechando su cargo.

El programa Cuarto Poder reveló las conversaciones de WhatApp entre el hermano de la congresista Rómulo León Romero (Pochito) quien le solicitaba establecer contacto con varios ministros para obtener beneficios de empresas privadas.

La investigación revela que Luciana León se acercó al entonces ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes entre marzo y abril del 2019 para que apoye a su hermano en el proyecto minero Quellaveco.

En los mensajes se puede leer lo siguiente:

"Hermanita, me puedes ayudar con el de Energía y Minas. Necesito que él me apoye con el proyecto Quellaveco, hemos avanzado por nuestro lado, pero necesitamos un último empujón [...]. Necesito que él hable con Quellaveco. Él tiene que tener relación con ellos, así Quellaveco habla con Fluor Chile, porque nosotros estamos en la lista de proveedores, pero así hay otros. Ya no tenemos más alcance", escribió Rómulo León Romero.

Días después, su hermano le señala: "No te olvides de ayudarme con el ministro de Energía". La respuesta de la congresista León es la captura de pantalla del ministro Francisco Ísmodes, quien le contesta: "Estimada Luciana mañana cuadro mi agenda para recibirlos, favor pásame por aquí contacto".

En otra de la conversaciones se revela que habia interés en establecer contacto con el ministro de Vivienda y Construcción, Carlos Bruce.

En la conversación, se muestra la conversación entre los hermanos:

"'Pochita', mañana Caro tiene entrevista con el secretario general de Vivienda... a las 3 p.m., pero no le quisieron decir el puesto... ¿puedes enviarle un wasap a techi (en referencia a Carlos Bruce) a ver si te puede decir el puesto para que vaya bien preparada?", le dice Rómulo León Romero.

Días después, la congresista responde: "¿Cómo le fue a Caro ayer? ¿Y a ti en tu reunión?". Al respecto, su hermano replica: "Mi reunión es el martes 9. A caro le ha pedido que lo llame en dos semanas para que la vea entrar a la gerencia general de Sencico".

La reunión con Bruce se realizó el martes 9 de abril del 2019, tal como indicó Rómulo León.

Mijail Garrido

Otra conversación de la congresista fue con el candidato aprista Mijael Garrido Lecca, cuando postulo a las últimas elecciones al Congreso. En la conversación Luciana León le recomendó como utilizar el dinero para la campaña.

Una de sus recomendaciones era que el dinero de sus aportantes sea en efectivo y que no se haga a través de un banco, tal como establecen las leyes electorales.

"Y mueve efectivo. Que no te depositen nada. Mañana hablaremos todo eso. O si quieres, por fono más tarde, que salga de acá", indicó León. Garrido Lecca le había dicho que juntó en un día 100 mil soles.

Luciana León le recomendó a Garrido Lecca que oculte la información de sus aportantes a su campaña, en la conversación se dice:

"Discrepo, pero bueno. Ya lo conversaremos. Si depositas el 30 % está bien. Luego te explico temas operativos..." , indicó la actual congresista.

Luciana León precisó a Garrido Lecca que registre pequeñas cantidades de los aportantes a su campaña:

"Ni se te ocurra poner el detalle de tus aportantes. Tienes que poner pequeñas cantidades de tus amigos del colegio. Diez patas del colegio, universidad, primos, etc. que te den entre 5 y 15", agregó.

Las conversaciones fueron descubiertas por el Ministerio Público al investigar el teléfono de Rómulo León. Como se recuerda, los dos hermanos están investigados por integrar la organización criminal 'Los intocables ediles'.