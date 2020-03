Ministra de la Producción pone su cargo a disposición tras acusación fiscal

Otra nueva baja en el gabinete ministerial se asoma, luego que la ministra de la Producción, Rocío Barrios, anunció que pondrá su cargo a a disposición debido a acusación fiscal en su contra por delito de peculado doloso.

Barrios señaló que pondrá su cargo a disposición luego que el fiscal Edwin Manrique Durand formulara un requerimiento de acusación en su contra.

De acuerdo a la acusación, Barrios y cinco personas son acusadas de simular contratos en 2014 por dos empresas (Casa Importadora Andrea SAC y Grupo Torres & Torres Luna SAC) para realizar mantenimiento a 40 vehiculos de la Presidencia del Consejo de Ministros, por un costo de 177 mil 279 soles.

El fiscal acusa a Barrios porque en ese año ella fue directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la PCM.

Por su parte, la ministra niega las imputaciones del Ministerio Público y señala que hay una tipificación errónea del delito y una investigación frágil de la Fiscalía.

La titular de la Producción sostiene que se trató de un acto administrativo que respondió estrictamente a lo dispuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado en su resolución Nº 176/2004.TC-SU.

"La acusación fiscal no tiene asidero legal, toda vez que mi accionar al expedir la Resolución Directorial Nro. 303-2014-PCM/OGA, fue emitida en estricto cumplimiento del marco legal vigente; en concordancia con el pronunciamiento del Tribunal de Contrataciones del Estado, no habiéndome apropiado de dinero o caudal alguno que me hubiere sido confiado", afirmó en un comunicado que difundió en Twitter.

"Cuando a mí me notifican esta denuncia, en el 2016, fue por omisión de deberes funcionales, no por peculado", indicó Barrios.

El fiscal Edwin Manrique Durand formuló requerimiento de acusación contra la ministra Barrios Alvarado y solicitó que se le imponga 9 años y 3 meses de pena privativa de la libertad.