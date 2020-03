Presidente Vizcarra pide calma y descarta desabastecimiento de alimentos

El presidente de la República, Martín Vizcarra, pidió calma a la población frente al Coronavirus y descartó un desabastecimiento de alimentos en el país.

Explicó que la emergencia nacional sanitaria fue decretada por el Poder Ejecutivo para contener y combatir un virus y no para enfrentar una catástrofe natural.

"Esta emergencia es por un virus( ) esta emergencia no afecta en nada la infraestructura y esto hay que explicarle a la población para que mantenga la serenidad. Los almacenes de los centros comerciales y tiendas están abastecidos", manifestó.

El jefe del Estado señaló que cuando se decreta una emergencia por una catástrofe natural, por ejemplo, un sismo, éste destruye la infraestructura, hace colapsar las fábricas y el aparato productivo se afecta y comienza haber una disminución de la producción de alimentos y abarrotes.

Aseveró que, en la actualidad, los almacenes de las empresas productoras de alimentos están completamente abastecidos, "todo el aparato productivo, las granjas, las fábricas están en perfecto estado y sigue produciendo", anotó.

"Entonces no va a haber un problema de desabastecimiento, porque esta emergencia a diferencia de otras no ha dañado la infraestructura productiva, todo sigue produciendo, entonces calma, serenidad, no hay problema", agregó.

Andina