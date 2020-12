Francisco Sagasti renunciará a la plancha de Julio Guzmán cuando la admita JEE

El presidente Francisco Sagasti señaló que renunciaría a su postulación como segundo vicepresidente en la fórmula encabezada por Julio Guzmán del Partido Morado, luego que el Jurado Electoral Especial (JEE) admita la plancha presidencial.

"Hicimos una consulta legal, y uno no puede renunciar a lo que no es. Yo en este momento no soy candidato hasta que lo admita el Jurado Especial de Elecciones", afirmó el mandatario a Exitosa.

Afirmó que tal como lo anunció cuando llegó al poder, no participaría en las próximas elecciones del 2021 y su gobierno tendría una posición neutral, al ser el Sagasti el miembro del Partido Morado.

"A los dos segundos que salga publicado, ahí estará mi carta de renuncia. Total y absoluta neutralidad, no vamos a intervenir, tranquilidad, el suelo está parejo", manifestó Sagasti.

El pasado 22 de diciembre, el Partido Morado inscribió la plancha presidencial ante el organismo electoral incluyendo a Francisco Sagasti.

A través de su página web, el organismo electoral publicó el expediente en el cual figura el jefe de Estado como participante junto al candidato presidencial Julio Guzmán, para los comicios de 2021.