Elecciones Perú: candidato al Congreso revela nombre legal de su rival trans

La candidata denunció en sus redes sociales que se empleó un discurso de odio hacia los trans."El señor Frank Krklec no solo demuestra su transfóbia al exhibir mi nombre legal, a pesar de tener conocimiento que me identifico como GAHELA, sino que irrumpe con el pacto ético del JNE. ¿Habrá alguna sanción para este señor, candidato al Congreso?", cuestionó Cari. El candidato de Renovación Popular, señaló que solo reveló su nombre con el que estaba en Reniec y señaló que de llegar al Congreso se opondría a las propuestas a favor de la población LGTBI y el aborto. El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, señaló que no suscribió el pacto ético para los candidatos pues considera que sus componentes "tiene una filosofía marxista". Gahela Cari es la primera candidata trangénero e indígena cuyas propuestas son crear una la ley integral de educación sexual para educar en la igualdad y el respeto, así como proteger a la población LGTBI y a las mujeres. Por su lado, Gahela Cari, ha recibido la solidaridad de miembros de la comunidad LGTBI y además presentó una denuncia al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por acoso político transfóbico. Acabamos de presentar carta al @JNE_Peru exigiendo sanción al candidato al congreso de Renovación Popular por acoso político transfóbico y creación de medidas de prevención que garanticen respeto y participación política de personas LGBTIQ+. #LeyDeIdentidadDeGéneroYA pic.twitter.com/jUFBMT3yb9 — Gahela Tseneg Cari Contreras (@GahelaJP13) January 29, 2021

