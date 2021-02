Congreso aprueba acusación constitucional a César Hinostroza

El pleno del Congreso de la República aprobó la acusación constitucional contra el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, así como a los ex miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros.

La representación nacional votó de manera separada. Para aprobar el informe final en el caso de César Hinostroza votaron 86 congresistas, ninguno en contra y uno se abstuvo. En el caso de Julio Gutiérrez Pebe, 84 legisladores apoyaron la acusación, cero en contra y dos abstenciones.

Mientras que en el caso de Guido Águila, 83 parlamentarios votaron a favor, cero lo hicieron en contra y tres se abstuvieron; por último, la acusación contra Orlando Velásquez recibió el apoyo de 77 congresistas, cero en contra y tres abstenciones.

Como se recuerda, en la votación no participaron los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ni los miembros (titulares y suplentes) de la Comisión Permanente, por haberse pronunciado sobre estas acusaciones.

La resolución legislativa aprobada en el pleno del Congreso será enviada a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que defina conforme a sus atribuciones.

Acusación

Durante la sesión, los congresista María Cristina Retamozo y Otto Guibovich, encargados de presentar el informe, concluyen en acusar a César Hinostroza, en su condición de exjuez supremo, por la comisión de cinco delitos.

En ese sentido, indicó que se trata de organización criminal porque habría integrado la organización denominada Los cuellos blancos del puerto, así como por los delitos de cohecho activo específico y tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho activo específico.

Mientras que respecto a los exintegrantes del CNM, Guido Águila y Orlando Velásquez, la presunta comisión de delito de organización criminal por integrar Los cuellos blancos del puerto.

En tanto que Iván Noguera fue acusado por la presunta comisión del delito de organización y cohecho activo específico; y Julio Gutiérrez Pebe por organización criminal y patrocinio ilegal.

Descargos

Previamente a la votación, se le otorgó la palabra a los implicados en esta acusación constitucional, el exjuez César Hinostroza que se encuentra en España, precisó que durante la investigación se le negó el derecho a la prueba y que con este informe se le estaría juzgado por un supuesto mismo delito "por dos veces".

Asimismo, consideró que más que un juicio político se trata de un "juicio jurídico".

"Invoco a los representantes del Congreso y aplicando la Constitución y la ley y no dejarse llevar por la presión mediática y externa, porque si mañana desaprobamos esto qué dirán los medios estamos mal, no estamos en democracia", agregó.

CNM

Por su parte, Julio Gutiérrez Pebe señaló que el caso por el que se realizó una acusación constitucional se encuentra judicializado y que los argumentos presentados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, "son los mismos esgrimidos dos años atrás".

"Por estos mismos hechos estuve en prisión preventiva por 18 meses, reconozco que he hablado por teléfono, pero la conversación no tiene ninguna connotación penal, lo único que pido es que actúen con justicia y objetividad, porque ya he pagado más que suficiente por haber hablado por teléfono", aseguró.

En tanto, Guido Águila precisó que durante dos años y medio vienen siendo sometidos a diligencias e investigaciones, tanto por el Parlamento como el Ministerio Público, pero que esta nueva acusación "es una película repetida" y que no buscan "impunidad", sino que no aceptan haber formado parte de una organización criminal.

Orlando Velásquez no participó de la sesión, sino que fue representado por su abogado Joel Cárdenas, quien solicitó que no se le acuse a su defendido por organización criminal al tratarse de una "imputación genérica". En el caso de Iván Noguera, no se presentó a la sesión y se acordó que se le comunicará posteriormente la citación.

Andina