Canciller Elizabeth Astete renuncia al cargo por recibir vacuna contra covid 19

La ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, renunció al cargo luego de reconocer que recibió una dosis de la vacuna contra el covid-19 de Sinopharm.

"Al haber estado en contacto con varios funcionarios positivos al covid-19 en los meses de diciembre del 2020 y enero 2021, entre ellos funcionarios de alto nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, como el Vicecanciller y el Director General de América; así como de funcionarios diplomáticos extranjeros y personal de la escolta, acepté el ofrecimiento de hacerme inocular la primera dosis de la vacuna de Sinopharm, el día 22 de enero último, de lo que entendía se trataba de un remanente del lote de vacunas a cargo de la Universidad Cayetano Heredia".

"Influyó en mi decisión el hecho que entre el 8 y el 26 de enero tuvo que hacerme dos pruebas moleculares, una prueba serológica y una prueba de antígenos para comprobar si estaba o no infectada debido al contacto que tuve por razones de trabajo con distintas personas que habían dado positivo al covid-19. A ellos se sumó la necesidad que tenía de viajar a Tumbes para cumplir con mi responsabilidad de representante de dicha región en el Consejo de Ministros y las limitaciones que tengo por ser persona de riesgo, al tener 68 años".

Anuncio presidencial

A través de su cuenta de Twitter el presidente Francisco Sagasti indicó que ante la revelación de que algunos altos funcionarios públicos se habrían vacunado con dosis adicionales de la vacuna contra el coronavirus, el Ministro de Salud ha dispuesto una investigación sumaria para esclarecer estos hechos.

"Ayer el Ministro de Salud Oscar Ugarte recibió la renuncia del viceministro de salud pública, Luis Suárez Ognio, la cual aceptó. Esta noche he recibido la carta de renuncia de la Canciller Elizabeth Astete, la que he aceptado. Puedo asegurar que esta decisión no afectará la llegada de las vacunas comprometidas ni las negociaciones en marcha para garantizar las vacunas para todos los peruanos y peruanas, para lo cual nuestro gobierno continuará trabajando incansablemente", indicó.

El jefe de Estado manifestó además que todos los acuerdos sobre los ensayos clínicos con las vacunas en el Perú fueron realizados con anterioridad al actual Gobierno de Transición y Emergencia, que preside.

Al respecto, agregó que la asignación de 2,000 dosis adicionales para el equipo de investigación y personal relacionado con el estudio no fue en momento alguno materia de decisión por parte del gobierno actual.