Sagasti ante vacunación indebida de funcionarios: "Me siento indignado y furioso por esta situación"

El presidente de la República, Francisco Sagasti, expresó anoche que se sentía indignado y condenó que altos funcionarios de de su gobierno se vacunaran contra el covid-19 cuando no les correspondía.

"Me siento indignado y furioso por esta situación, realmente pone en peligro el enorme esfuerzo de peruanos que trabajan en primera línea. Hemos trabajado desde el primer día para conseguir las vacunas y asegurar el número de dosis, es una cosa que no alcanzo a entender, cómo es posible que algunos funcionarios no hayan tomado en cuenta esta situación", enfatizó.

En declaraciones a Cuarto Poder, el jefe de Estado dijo esperar que esta situación no altere en lo más mínimo al proceso de adquisición de vacunas que beneficiarán a la población peruana.

El mandatario informó además que se formará una comisión investigadora sobre este caso y en un plazo sumario, en un día o dos, ya se tendrá toda la claridad, sobre los funcionarios que se habrían beneficiado con la vacuna.

"Cuando estamos haciendo esfuerzos denodados para poder enfrentar (a la pandemia) es un golpe muy duro que nos han dado, y es la herencia del gobierno de (Martín) Vizcarra", subrayó.

El dignatario manifestó que el proceso de pruebas en el país fue limpio y transparente, pero aparentemente el problema habría venido con la donación de dosis adicionales, que luego fueron repartidas.

"No dejaremos esto así y vamos a ir hasta las últimas consecuencias", enfatizó el mandatario al recalcar que en estos meses el Ejecutivo viene trabajando de manera ardua para asegurar las dosis necesarias para todos los peruanos.

Ministros vacunados

El escándalo generado luego que se descubrió que el expresidente Martín Vizcarra toca ahora al gobierno de Sagasti.

Anoche la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, anunció públicamente que renunciaba a su cargo admitir que se vacunó contra el covid-19.

Igualmente el viceministro de Salud, Luis Suárez, también renunció y confirmó que él y otros funcionarios del sector recibieron la vacuna de Sinopharm.

Ante esto el resto de ministros del Gabinete Ministerial de Violeta Bermúdez, empezaron a declarar que ellos no habían sido vacunados.

Según parece Sinopharm tenía un lote de 1200 vacunas para uso exclusivo para el equipo de la Universidad Cayetano Heredia donde se realizaron los ensayos y para altos funcionarios del gobierno peruano.