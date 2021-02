Martín Vizcarra reconoce que sí se reunió con fiscales que investigaban a los "Los cuellos blancos"

El expresidente y candidato al Congreso, Martín Vizcarra, reconoció que se reunió con las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez el 2018, quienes están a cargo del caso Los cuellos blancos del puerto.

El candidato número de Somos Perú señaló que se reunió solo una vez con ellas y que fue para solicitar medidas de protección.

Indicó que esta reunión no fue en su domicilio como Sánchez habia señalado inicialmente. "La precisión es que no fue en mi domicilio, nunca fue en mi casa sino en un apartamento vecino. Me pidieron conversar de algo sumamente importante por el riesfo que tenían para su seguridad", contó.

Según indicó también estuvo presente un oficial de la Policía Nacional quien acompañó a las fiscales que investigaban la red de corrupción de fiscales.

"Al final no me dieron detalles, pero era obvio que el pedido era debido a la investigación de los Cuellos Blancos bajo el cargo de las fiscales", indicó.

La fiscal provincial de Crimen Organizado, Sandra Castro, reveló que se reunió en 2018 con el entonces presidente Martín Vizcarra y la fiscal a cargo de la investigación a 'Los cuellos blancos del puerto', Rocío Sánchez, para pedir "ayuda" y "protección" debido a que "había una gran mafia".

Sandra Castro detalló que fue una reunión "informal", que ocurrió en 2018 en la casa del exmandatario a pedido de su colega Rocío Sánchez, solicitaron protección al sentirse "vulnerables".